Morto l'ex direttore generale del Comune di Termoli Roberto Fagnano

TERAMO. Regione Abruzzo in lutto. Questa mattina un gravissimo malore ha colto il direttore generale dell'agenzia regionale della Sanità e già direttore generale della Asl di Teramo, Roberto Fagnano, di 56 anni. Il manager è morto poco dopo le 10 dopo essere stato colto questa mattina da arresto cardiaco nella sua abitazione teramana. Il personale 118 ha tentato la rianimazione in casa con l’utilizzo del defibrillatore. Poi e la corsa disperata al pronto soccorso del Mazzini di Teramo e il trasferimento nel reparto di emodinamica. Ma il manager non ce l'ha fatta.



Fagnano, molto stimato a Teramo e in Abruzzo, si era sentito male nella sua casa nel capoluogo teramano. Le sue condizioni era apparse subito gravissime. È stata la moglie a chiamare i soccorsi. Il manager non aveva particolari problemi di salute, ieri sera aveva avuto una cena di lavoro all'Aquila e poi era ripartito per Teramo intorno alle 22, prima della chiusura del traforo del Gran Sasso per manutenzione. Fagnano era stato nominato nei mesi scorsi a capo del Dipartimento Salute dal nuovo governo regionale di centrodestra, nonostante al vertice della Asl provinciale di Teramo fosse stato nominato dalla precedente maggioranza di centrosinistra guidata da Luciano D'Alfonso. Nel ruolo apicale regionale è stato voluto dal presidente, Marco Marsilio, e dall'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì. (Fonte Messaggero Abruzzo).