Termoli-Lesina, osservazioni della Provincia al progetto di raddoppio ferroviario

TERMOLI. Come riferito da Ciro Stoico nell’intervento di ieri, solo la Provincia di Campobasso ha espresso delle osservazioni nel termine del 27 ottobre alla procedura di Via Speciale “Asse ferroviario Bologna – Bari – Lecce – Taranto”. Linea ferroviaria Pescara – Bari: Tratta Termoli – Lesina. Progetto definitivo del lotto 2 – 3 “Termoli – Ripalta” – Parti Variate”. Osservazioni che potevano essere presentate da soggetti privati e pubblici interessati al progetto. Per queste ragioni il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha inviato agli Enti interessati, tra cui il comune di Termoli e la regione Molise, una nota dove si invitava a pubblicare sui propri siti istituzionali un avviso contenente il link dove estrapolare tutti gli atti (oltre 2000) presentati da Rfi inerente il progetto di raddoppio propedeutici all'ottenimento della Vas – Via – Aia.

Tra le osservazioni proposte dalla Provincia, avvalendosi dei dati presenti nell'anagrafe dei siti contaminati dell'Arpa Molise, si evince che il tracciato previsto è situato a distanza dai numeri siti con rifiuti pericolosi interrati e sotto sequestro (Immobiliare Albarosata-Contrada Ramitelli) e dentro il perimetro del Cosib. L'unico attraversamento del nuovo tracciato è sull'Interpetrol, attesa da una nuova analisi di rischio per inquinamento da idrocarburi. Per quanto attiene le possibili aree contaminate dall'uso storico del vecchio tracciato ferroviario, in caso di dismissione è opportuno fare analisi chimiche su suolo, sottosuolo e acque sotterranee. Sul discorso idrico, dovranno essere rispettate le diposizioni vigenti sulla disciplina degli scarichi e dovrà essere evitata qualsiasi forma di inquinamento dei corpi recettori. Stesso discorso per l'inquinamento acustico, viene rimarcata l'enorme perplessità per le barriere alte 8 metri in ambito cittadino a Termoli.