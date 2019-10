Nuova contabilità degli scuolabus, il Governo favorisce i Comuni

MOLISE. Il Servizio di scuolabus potrà essere coperto finanziariamente dai Comuni, ma con giudizio. La sollecitazione in proposito, promossa direttamente dall’Anci, ha ottenuto prima il via libera della Sezione autonomie della Corte dei conti; e così le preoccupazioni dei vari Esecutivi di poter essere accusati di danno erariale nel caso in cui avessero prestato questo servizio attingendo a proprie risorse, è venuto meno. La notizia era diventata ufficiale sin dall’inizio dell’agosto scorso quando il consesso contabile si era pronunciato sulla modalità di copertura finanziaria dei costi del Servizio di trasporto scolastico, determinando che gli Enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio (come declinati dalla legge del 2019, nonché della clausola d’invarianza finanziaria) possono coprire il servizio anche con risorse proprie, sgravando l’utenza dall’ònere. Era stato pure altresì precisato che, nel rispetto di queste regole, laddove l’Ente ne avesse ravvisato la necessità, motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico (oppure quando il servizio dovesse essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati), la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall’Amministrazione per l’erogazione dello stesso, o addirittura nulla o magari di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versino. Perciò piace sottolineare, ancora una volta, che le decisioni al riguardo vanno assunte con giudizio.



Dopo il parere offerto dalla Corte dei conti, il Governo - con una norma inserita nel decreto legge sull'istruzione - pose un punto fermo dopo le incertezze suscitate dalle vedute di chi, invece, giudicava lo scuolabus un “servizio a domanda individuale”, quindi non di interesse collettivo, come tale non finanziabile dalle casse pubbliche. E così l'Esecutivo ha consentito ai Comuni, nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto degli equilibri di bilancio, di assicurare alle famiglie un servizio fondamentale potendo integrare le spese per lo scuolabus gratuito alle famiglie. La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il provvedimento sin dal 28 agosto, consentendo agli enti locali territoriali di provvedere con tranquillità, seppure con modulazioni differenti da un territorio all’altro. Per esempio, per l’Anci-Lombardia, diventano importanti le ricadute economiche ed organizzative, al punto che i tanti Comuni, che già chiudevano un occhio sulle ‘dèfaillances’ (volute!) relative alla corretta contabilità del Servizio (sostenendone la spesa anche con risorse proprie, spesso considerevoli), non avranno più il timore di incappare in reati contabili.

Oggi come oggi, "fermo restando l’art. 5 del dlgs n. 63/2017, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l’equilibrio di bilancio". Tale è il tono della postilla salva-scuolabus inserita nell’ordinamento dal decreto sui precari della scuola che permetterà ai Comuni di continuare a pagare in tutto (o almeno in parte) la quota per agevolare le famiglie. Una vittoria per i Comuni italiani, soprattutto quelli piccoli e lontani dalle aree urbane. Per questo genere di enti il servizio del trasporto degli allievi è vitale, per ciò stesso si temeva con preoccupazione alla riconferma di un eventuale divieto che non permettesse di contribuire alle spese delle famiglie più disagiate. Di qui l’importanza della veduta della Corte dei conti che non ha inteso di dovere giudicare quello dello scuolabus un “servizio a domanda individuale”, dunque non di interesse collettivo, come tale non finanziabile dalle casse pubbliche. E così il trasporto scolastico resta gratuito, sia pure ‘cum juicio’.

Claudio de Luca