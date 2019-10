Invocando il Nas arriva anche il treno Jazz, pendolari soddisfatti sulla Termoli-Foggia

TERMOLI. Può darsi che il titolo a effetto sul Nas abbia colpito non solo l’immaginario collettivo ieri e così, «stasera per rientrare ci hanno messo un super treno jazz elettrico e nuovissimo.. Pare che la notizia sia arrivata a chi di dovere…»

Davvero soddisfatti i pendolari di rientro della tratta ferroviaria adriatica Foggia-Termoli, che solo 24 ore prima hanno tuonato e non poco contro le condizioni in cui erano costretti a viaggiare.

«Siamo molto contenti, però era la cosa più giusta da fare. La salute umana prima di tutto. Se ne saranno resi conto. I pendolari si considerano soddisfatti. I treni elettrici sono la risposta alla salvaguardia della salute umana e dell'ambiente. É un peccato che si debba sempre lottare per ottenere qualcosa che invece è di per sé giusto. L'importante è comunque aver ripristinato un servizio decoroso per affrontare un pendolarismo altrettanto decoroso. Ora il comitato pendolari Termoli-Foggia resta in attesa di apprendere le modifiche sulla circolazione dei treni che avviene annualmente a dicembre e si augura profondamente di non dover cominciare una ulteriore battaglia».