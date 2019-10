L'inaugurazione della biblioteca "Maria Teresa Marinelli" a Ururi

URURI. Resterà una giornata memorabile quella che ha avuto luogo domenica 27 ottobre, a Ururi con l’inaugurazione della biblioteca comunale intitolata alla professoressa Maria Teresa Marinelli. Un evento che ha richiamato tantissima gente da Ururi e da fuori e che mette al centro la lettura e quindi la cultura nel suo complesso. Ed in anni di imbarbarimento sociale e, di conseguenza, culturale, mettere al centro la lettura, la ricerca, l’approfondimento, è fondamentale.

Rivolgendosi ai cittadini, alle autorità religiose, militari e civili, il Primo Cittadino Raffaele Primiani ha messo in risalto quanto sia importante condividere con tutta la cittadinanza gli avvenimenti significativi del Paese ed ha sottolineato di essere orgoglioso del percorso fatto con questa squadra di governo della città in tutti questi anni. E prosegue dicendo che la biblioteca svolgerà un ruolo importante per la comunità. Uno spazio attrezzato multifunzionale che si adatterà alle esigenze e richieste dei cittadini e delle associazioni chiamate ad animare le attività sociali da svolgere. Sarà un luogo di ritrovo dove sarà possibile confrontarsi, coltivando nuove idee, sperimentando nuovi percorsi, augurandoci che da qui possano partire progetti innovativi. L’amministrazione comunale, dal primo giorno del suo insediamento si è fatta carico di fornire sempre nuovi stimoli alla cittadinanza per mettere questo luogo, così come il Caffè Letterario, al centro della vita sociale di Ururi e non solo. Aver centrato in pieno uno dei punti fondamentali del suo programma, inserendo, appunto, la biblioteca in un bel palazzo municipale che esalta il suo prestigio e quello dell’intero borgo ururese, ci rende fieri. Questa struttura, dopo l’acquisto della Famiglia Greco che lo ha ceduto al Comune, per lunghi anni ha navigato nelle incertezze della sua destinazione finale, oggi però, dopo un duro lavoro, trova la sua collocazione naturale regalando cultura e storia. Un ringraziamento alla Professoressa Maria Teresa Marinellialla quale è stata dedicata la biblioteca, perché il suo impegno per questa comunità, è stato fondamentale. Unica donna ururese a ricoprire la carica di Sindaco, ha saputo gestire e spronare generazioni di giovani, aiutandoli, con fare materno, a superare le difficoltà a partire dalla scuola. Oggi sarebbe orgogliosa della biblioteca comunale e siamo tutti sicuri che dall’alto posa il suo sguardo su di noi. Il Sindaco chiude il suo intervento con una bella frase di Proust contenuta nel libro “La Ricerca del Tempo Perduto”: I lettori dei miei scritti non sono i miei lettori, bensì, i lettori di sé stessi. Il mio libro è solo una specie di lente di ingrandimento, come quella che potrebbe offrirvi un ottico; il mio libro è lo strumento grazie al quale posso offrire loro il modo di leggere in sé stessi”.Ha preso la parola anche la dottoressa Laura Greco, non tanto in qualità di vicesindaco, bensì come diretta discendente della famiglia che ha donato la struttura. Con un filo di commozione è stata molto sincera nell’affermare chesi è domandata perché la sua famiglia abbia voluto cedere l’immobile al Comune, se fosse rimasto alla famiglia sarebbe stata una proprietà, molte volte è stata sfiorata da questo pensiero soprattutto quando, negli anni passati, vedeva che questo prestigioso immobile era diventato una sorta di magazzino. Solo ora, vedendo il palazzo adibito a biblioteca ricca, elegante, ben attrezzata, si rende conto di quanto sia stato importante cedere un bene alla collettività.

L’assessore alla cultura Emiliano Plescia ha ringraziato i ragazzi del servizio civile che, per lunghi mesi, si sono adoperati nel catalogare e disporre in ordine i 2300 volumi esistenti facendo tornare all’antico splendore e rendendo fruibile, a costo zero per le casse comunali, un palazzo di inestimabile valore nella splendida cornice del borgo antico di Ururi. Un ultimo intervento da parte della professoressa Iana Puleggi che ha ricordato, in quanto collega, la figura di Maria Teresa Marinelli alla quale è intitolata la targa della biblioteca. Una donna vera, amante della cultura e impegnata nel sociale a difesa di chi non poteva arrivare. Unica donna sindaco nella storia di Ururi, è riuscita a farsi eleggere Sindaco superando pregiudizi e stereotipi femminili di paese in anni in cui non esistevano le quote rosa grazie alla sua caparbietà, al suo coraggio, al suo inesauribile impegno civico. Il suo nome non deve rimanere soltanto inciso in una targa ma deve essere memoria viva perché “Zita” è lei stessa patrimonio di Ururi. Con la benedizione da parte del parroco Don Fernando Manna , il taglio del nastro e l’ingresso dei visitatori nelle stanze della nuova biblioteca si è conclusa la manifestazione tra gli applausi ed i complimenti entusiasti dei visitatori.