TERMOLI. «È stato un gran lavoro di squadra, voglio ringraziare troppo tutti a partire dai due ingegneri civile e strutturista di Termoli che mi hanno affiancata, due colleghi che sono andati a prendermi i colori due volte, un collega mi ha accompagnata in carpenteria metallurgica, anche il mio amore ha caricato e scaricato la macchina con colori e prodotti e ieri malgrado un intoppo con l'auto mi ha portata fino a Fano. Me stessa che andavo a prendere i prodotti in bici, al mio gran lavoro, fatica, tante preoccupazioni, tante lacrime e ancora preoccupazioni, blocchi burocratici per installare una scultura in un luogo pubblico. Grazie, grazie, grazie soprattutto chi ha creduto in me sempre e alla mia caparbietà».

Con queste parole, Ylenia Paladino, ex docente e scultrice, ha raccontato l’emozione di aver inaugurato una scultura-monumento a Fano coi suoi allievi.

Talenti d’esportazione, sempre con grande orgoglio diamo spazio a concittadini che sanno farsi apprezzare oltre il Molise.

Sabato scorso, 26 ottobre, alle ore 11:30, nel piazzale del Liceo Scientifico “Torelli” di Fano si è svolta l’inaugurazione in occasione del 50esimo anno della fondazione dell’Istituto. Nel bando, il Liceo Scientifico ricercava la figura di un artista per poter realizzare un’opera da installare di fronte l'istituto, in occasione della ricorrenza e dei festeggiamenti della fondazione della scuola.

Il concorso invitava artisti locali a partecipare a un concorso finalizzato per l'installazione di una scultura- monumento da collocare nel piazzale antistante l’entrata. Il bando prevedeva che l’opera avesse un carattere di donazione alla scuola realizzandola con un contributo economico per le spese di progettazione e di realizzazione da parte del Liceo Scientifico non superiore a 2mila euro.

Tra i 26 partecipanti gruppi o singoli scultori che hanno presentato il progetto, il Consiglio d’istituto ha valutato e scelto il progetto realizzato dalla ex 2C del Liceo Artistico "Apolloni" di Fano e dalla ex docente e scultrice Ylenia Paladino di Termoli e nello specifico il disegno selezionato è stato quello della studentessa Giorgia Meo, ma hanno lavorato, modellato e rifinito anche i seguenti discenti: Bianca Pandolfi, Rebecca Santoni, Viola Gabrielli, Gabriele Buratti, Agnese Di Paolo, Sara Schirò, Giulia Bartolini, Chiatti Vittoria, Tanya Ambrosini, Margherita Iacucci, Elisa Perugini, Asia Manoni, Dashan Fuligna, Emanuel Festuccia, Danilo Mancini e Roberta Letizia. Come richiesto, il piano di lavoro è stato accompagnato dai preventivi di spesa. La classe ex 2C ha mostrato un atteggiamento molto, molto maturo, un impegno costante, un’imprescindibile gioia e entusiasmo sempre.

Quello che si è voluto trasmettere a questi giovani liceali partecipando al suddetto bando di concorso, era fargli capire come si lavora a un progetto con l’esterno dettagliandolo e corredandolo di preventivi malgrado le normali modifiche sul campo; ma soprattutto il fondamentale ruolo che da sempre svolge la scultura nei secoli. Guai se dovesse scomparire, le nostre città diventerebbero fredde! La scultura ha il complito di: arredare, completare, arricchire il nostro sguardo, riscaldare i nostri cuori! Questa scultura rappresenta il pensiero che prende forma e si modella dalla mente alla realtà, il pensiero si scolpisce nella sabbia e la sabbia colorata prende forma! Nella loro semplicità queste forme triangolari si allungano e l’una si contorce verso l’altra aspirando tutte verso i cielo, rese straordinarie dal dinamismo suggellato da ognuna. Per tali motivi non risultano essere le solite fasce, anche perché volutamente non sono lisce, peculiare è la scelta dei colori come: il rosso squillante, il giallo granulare e l’azzurro opaco con riflessi luccicosi.

La scultura è stata realizzata in: ferro zincato, ceramica cotta a 1000 gradi e rivestita con la cosiddetta “polvere di marmo”, quindi prima di colorarla è stata “marmorizzata” per renderla ancora più resistente nel tempo. Completata scegliendo colori particolari, volutamente non lisci e scontati al tatto e alla vista come asserito poc’anzi, ma bensì risulta granulare una fascia, brillante un’altra, opaca ma con i luccichii che riflettono la luce e i raggi del sole. Tutti i colori sono al quarzo.

Il messaggio che si cela riguarda l’imprescindibile ruolo che da sempre svolge la scultura, anche in questa odierna società tecnologica, dove nessuna precisione è al pari del cuore umano nel lasciare le impronte sulla terra come: arricchire, vivacizzare e umanizzare le nostre città.