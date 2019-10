Cordoglio unanime per la morte di Fagnano: i messaggi di Niro, Manes e Felice

TERAMO. Come riferisce l'Ansa Abruzzo: «E' aperta dalle 15, nella sala convegni dell'ospedale di Teramo, la camera ardente per Roberto Fagnano. I funerali si svolgeranno a Campobasso, nella giornata di giovedì. Intanto a Teramo, alle 9, nella stessa sala convegni dell'ospedale, si celebrauna programma una messa funebre che sarà officiata dal vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi. Fagnano era molto legato a Teramo, dove viveva ancora nonostante il trasferimento della sede di lavoro a Pescara a seguito della promozione a capo Dipartimento regionale della Salute».

Intanto, si susseguono i messaggi di cordoglio per la scomparsa del manager campobassano, davvero apprezzato da tutti.

Per il sindaco di Montecilfone Giorgio Manes, «Fagnano è stato l'avvocato del consorzio di Bonifica fino al 2010 nel mio primo mandato. Poi fu nominato da Michele Iorio dirigente dell'assessorato alla sanità. Persona preparata e a modo, sempre disponibile a risolvere le varie controversie. Lascia un vuoto incolmabile, purtroppo chi scompare improvvisamente ci lascia sgomenti e prostrati dal dolore».

«Un amico, una persona per bene e un grande professionista. Roberto Fagnano era questo e tanto altro ancora e la notizia della sua morte improvvisa mi lascia incredulo e addolorato.

Ho avuto la fortuna di apprezzare il suo elevato spessore umano la sua grande professionalità, che ha messo al servizio del Molise per tanti anni, anche attraverso il suo impegno politico, mai scontato e sempre ricco di spunti di riflessione per tutti noi. Capacità che gli hanno permesso di farsi apprezzare anche nel vicino Abruzzo dove da poco, dopo la positiva esperienza al vertice della Asl di Teramo, ricopriva l’incarico di direttore del Dipartimento Salute della regione.

Mancherà a tutti noi Roberto e le sue qualità mancheranno al Molise intero. Alla moglie Valeria, alla figlia Giulia e ai suoi familiari le mie più sentite condoglianze». Queste le parole di cordoglio dell’Assessore Vincenzo Niro, che ha appreso la notizia della scomparsa dell’Avv. Roberto Fagnano a Strasburgo, dov’è impegnato nella 37^ Sessione del Consiglio d'Europa.

Infine, un altro suo vero amico, Nicola Felice, il presidente del comitato San Timoteo: «Ho perso un amico fraterno. Mi è difficile aggiungere parole e riconoscimenti a quelle che continuano a giungere da parte di tante persone che hanno avuto modo di conoscere la tua umanità, competenza e professionalità, sempre con umiltà e rispetto verso tutti.

Il Molise oggi ha perso un figlio che si è fatto onore anche oltre i confini territoriali. In tanti sentiremo molto la sua mancanza, tutti quelli che hanno avuto modo di conoscere e apprezzare le sue doti, ancor più di questi tempi che il nostro servizio sanitario regionale continua a vivere una grave crisi e di difficile soluzione, ora che la classe dirigente della sanità sembra voler programmare il servizio sanitario per alcune zone e specialistiche con possibili accordi con quello del vicino Abruzzo.

Sono certo che nel ruolo di Direttore Generale dell'Assessorato alla Sanità abruzzese avresti dato il meglio di te stesso per individuare le soluzioni necessarie e opportune per migliorare il nostro servizio sanitario regionale e garantire anche ai suoi corregionali una buona sanità, nello stesso modo con cui abilmente hai amministrato e diretto l'Asl di Teramo raggiungendo gli obiettivi di buoni servizi e bilanci economici in positivo, oltre alla conclusione dell'iter tecnico-amministrativo per la costruzione del nuovo ospedale a Teramo, e che presto si avrà l'inizio dei lavori.

Un triste destino ha voluto interrompere il tuo operato terreno. Continuerò per sempre a tenerti nei pensieri con infinita riconoscenza per l'amicizia che mia hai mostrato, l'impegno e l'affetto nei miei momenti difficili. Un forte abbraccio a Valeria e a Giulia e sincere condoglianze ai famigliari tutti.

Ciao Roberto, riposa in pace.