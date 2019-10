Giornata della Memoria, Roberti: «Ricordare è un dovere per non ripetere più gli stessi errori»

TERMOLI. "Nel diciassettesimo anniversario del crollo della scuola Francesco Jovine di San Giuliano di Puglia mi unisco al ricordo di tutti i ventisette bambini e della maestra che persero la vita il 31 ottobre del 2002. Un evento che ha segnato in modo indelebile la storia della nostra provincia e della nostra regione. In occasione della Giornata della Memoria, chiediamo di tenere alta la sensibilizzazione, affinchè questo tipo di accadimenti non si verifichino più. La sicurezza degli istituti scolastici deve e dovrà essere sempre garanzia primaria per tutti i nostri studenti e i loro insegnanti. Insistere sull’edilizia scolastica significa garantire un futuro alle nuove generazioni. Come presidente della provincia di Campobasso e sindaco del comune di Termoli mi batterò sempre per la sicurezza nelle scuole. Ricordare è un dovere per non dimenticare, e per non ripetere mai più gli stessi errori."