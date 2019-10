Rifatti i cordoli danneggiati alla rotatoria di via Corsica

TERMOLI. Arredi urbani da sistemare a Termoli. Non ci sono solo le bacheche abbattute o danneggiate da stolti conducenti. Anche i cordoli dei marciapiedi, specie nelle rotatorie, sono stati distrutti in più zone della città.

Da ieri operai al lavoro per sistemare quella di via Corsica, vicina al centro commerciale "Il Punto". Nessuna spesa, o meglio nessun nuovo impegno di spesa da parte del Comune e dell'assessorato ai Lavori pubblici, l'intervento è stato finanziato con le economie dei lavori di realizzazione della stazione di sollevamento del parco e della condotta premente di via Corsica.