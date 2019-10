CAMPOBASSO. Presieduta dal suo presidente Salvatore Micone si è tenuta in mattinata la seduta straordinaria del Consiglio regionale per la celebrazione della Giornata della Memoria.

Nell’introdurre i lavori il Presidente Micone ha ricordato come la legge regionale n. 29 del 12 novembre 2019, preveda che il 31 ottobre di ogni anno si celebri la Giornata della Memoria in ricordo dell’evento sismico che colpì la comunità molisana nel 2002, determinando, tra l’altro, il crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia e il perimento di 27 bambini e della loro maestra. In tale occasione il Consiglio regionale promuove una riflessione e un approfondimento sulle problematiche relative all'evento verificatosi in quel 2002, alla protezione civile, alla prevenzione, alla sicurezza ed al mondo dell'infanzia.

Hanno preso la parola sul tema il Consigliere Paola Matteo per la Maggioranza, il Consigliere Micaela Fanelli per le Minoranze e per la Giunta regionale il Vice Presidente Vincenzo Cotugno. Tutti gli intervenuti hanno ricordato con commozione le vittime del terremoto di quel giorno di fine ottobre di 17 anni fa, ribadendo l’impegno dell’Istituzione regionale a proseguire con determinazione sulla strada della sicurezza nelle scuole e nella fortificazione della cultura della prevenzione e della protezione civile. Ogni intervento ha sottolineato il messaggio positivo che viene a San Giuliano di Puglia e a tutto il Molise dagli eccellenti traguardi negli studi conseguiti da due ragazzi sopravvissuti al crollo della Jovine, Matteo Barbieri e Veronica D’Ascenzo.

Su richiesta del Presidente Micone il Consiglio ha osservato un minuto di silenzio e raccoglimento in ricordo di tutte le vittime del sisma del 2002.

Questi i testi integrali dei diversi interventi:

Il Presidente del Consiglio Regionale Salvatore Micone

“Cari colleghi, questo Consiglio regionale, a suo tempo, volle, con la massima espressione che il sistema giuridico-costituzionale gli assegnava, una legge, istituire, per il 31 ottobre, la "Giornata della Memoria" per ricordare ogni anno gli eventi calamitosi che causarono il crollo della scuola “Jovine” di San Giuliano di Puglia e il perimento di 27 bambini e della loro maestra. Questa Giornata, come sapete, che la Regione Molise celebra con una seduta straordinaria dell’Assemblea consiliare, vuole essere un’occasione di riflessione e di approfondimento delle problematiche relative all'evento verificatosi in quel triste giorno di fine ottobre, alla protezione civile, alla prevenzione, alla sicurezza ed al mondo dell'infanzia.

In questi anni, proprio tra gli scranni in cui ci troviamo ora, molte volte abbiamo rievocato quel 31 ottobre 2002 in cui la forza invisibile del sisma fece aprire profondi squarci nelle mura delle abitazioni dei molisani e nelle loro vite private.

Tutti noi, in questi anni, ci siamo raccontati il ricordo di quell’evento. Ciascuno conserva memoria di dove era quando avvertì che la terra tremava, e ognuno ricorda, dopo essersi assicurato che i propri cari stavano bene, il pathos con cui accolse le prime notizie che giungevano con le dirette televisive da San Giuliano di Puglia circa il crollo delle scuola Jovine e dei bambini rimasti coinvolti.

Ogni genitore si immedesimò in quell’angoscia prima, mentre i soccorritori cercavano di scavare tra le macerie per liberare i bambini, e in quel dolore poi, nell’estrazione di corpi ormai senza vita o feriti gravemente.

Di terremoti questa terra ne ha subiti tanti, con diversi morti e non pochi feriti, con il patrimonio abitativo distrutto e con il tessuto sociale dilaniato.

Però quel 31 ottobre il Molise restò attonito nel vedere sotto le macerie di una scuola, che doveva essere il massimo custode dei beni più preziosi di quella comunità, delle giovani vite spezzate che rappresentavano quanto di più bello e positivo una coppia, una famiglia e una società può creare, far crescere e custodire per il proprio futuro.

Nelle immagini televisive che mostravano fogli di quaderno, disegni, libri sottolineati o colorati, tutti tranciati e offesi dai calcinacci crollati e impolverati dalle mura disintegrate, vedemmo, come molisani, orrore ed angoscia. Alcuni osservatori, vedendo il coinvolgimento di tutta la regione in quell’evento, riconobbero la stessa commozione collettiva che determinò negli Stati Uniti e nel mondo occidentale l’attacco alle torri gemelle. La conseguenza logica di questa teoria è che quel terremoto del 31 ottobre fu l’ “11 settembre” del Molise.

Nel nostro caso non fu ovviamente un attacco terroristico, ma fu un episodio altrettanto subdolo e inaspettato a farci sentire, in qualsiasi parte del mondo in cui trovavamo, il legame ancestrale e indissolubile ad una terra che piangeva sconsolata la prematura e ingiustificata morte dei suoi figli.

Fu proprio quell’evento così emotivamente impattante, a farci sentire tutti uniti nel dolore di quelle famiglie così duramente provate da un destino avverso.

Da quelle macerie, da quel dramma singolo e collettivo, nacque però la voglia di ricostruire, di investire nella sicurezza, di trovare le forze morali, intellettuali, culturali, politiche e sociali per attivare iniziative concrete e programmazioni adeguate per fare della sicurezza nelle scuole, e in generale nei luoghi collettivi, un obiettivo di tutti i molisani.

Si impegnarono in questo percorso forze politiche differenti, istituzioni di diverso grado, organizzazioni pubbliche e private; tutti con l’obiettivo di ricostruire le case, le strade e i centri storici con i loro caratteristici vicoletti medioevali, onorando così la memoria di quei bambini e di quella maestra che forse, come ebbe a dire una mamma, come comunità, “non avevamo saputo proteggere”.

L’impegno di tutti e di ciascuno fu quindi quello di proteggere i nostri figli non solo a casa nostra, ma anche nei luoghi collettivi, proteggendo con loro non solo i nostri affetti più cari, ma il futuro singolo e comune di tutta la regione.

Questo giorno deve servire a ridarci la spinta per continuare in un percorso virtuoso compiuto dallo Stato centrale, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e da tutti i cittadini per riparare gli scuarci fisici nelle mura degli immobili e per cercare di lenire il dolore di quelli ideali cretesi nelle vite di molti dopo quel tragico evento.

Prima di passare la parola ad un esponente per la maggioranza e a uno per le minoranze, quindi al rappresentante della Giunta, chiedo a tutti un minuto di silenzio e di raccoglimento in ricordo dei 27 bambini e della loro maestra che persero la vita nel crollo della Jovine di San Giuliano di Puglia.

Prima di passare la parola alle Consigliere Paola Matteo e Micaela Fanelli, in rappresentanza dei gruppi consiliari, e poi al Vice Presidente della Giunta Regionale, Vincenzo Cotugno, chiedo a tutti un minuto di silenzio, di raccoglimento in ricordo della maestra Carmela Ciniglio e dei bambini Umberto, Domenico, Costanza, Lorenzo, Luca, Morena, Valentina, Raffaele, Paolo, Antonella, Luigi, Maria Celeste, Sergio, Maria, Michela, Valentina, Martina, Giovanna, Maria, Antonio, Luigi, Gianni, Antonio, Gianmaria, Luca, Melissa e Giovanna”.

DOPO TUTTI GLI INTERVENTI E A CHIUSURA DEL CONSIGLIO REGIONALE

“Grazie al Vice Presidente Cotugno. Sicuramente quel giorno di 17 anni fa non lo condivideremo mai, però oggi a distanza di anni, hanno fatto bene ad evidenziarlo le Consigliere Matteo e Fanelli e il Vicepresidente Cotugno, arrivano anche testimonianze di quanto la popolazione di San Giuliano di Puglia, caparbiamente non si è fermata davanti a tale tragedia, anzi con forza immane è riuscita a guardare al domani, pur consapevole che mai nulla potesse tornare come prima. Molti che venivano chiamati figli o sopravvissuti delle macerie, sono diventati i veri e propri esempi di vita, di forza, di coraggio, di speranza, di voglia di non arrendersi. Le ultime notizie risalgono come già evidenziato a qualche giorno fa. Due ragazzi sopravvissuti sotto le macerie hanno conseguito brillantemente la laurea, Pompeo Barbieri, già più volte campione di nuoto paraolimpico, si è laureato in Ingegneria Informatica presso l’Università di Ancona e Veronica D’Ascenzo presso Lumsa di Roma in Scienze della Formazione Primaria. A loro vanno le congratulazioni e soprattutto il grazie dell’intero Consiglio regionale e questo per dire che ciò sia per tutti noi un monito e che ci ricordi le cose importanti ed essenziali del nostro vivere. I lavori del Consiglio sono chiusi”.

Il Consigliere Paola Matteo

“Siamo di nuovo qui nel giorno del Ricordo. Davanti a voi, insieme a voi, mi accingo a fare quello che un uomo o una donna hanno il dovere civico e morale di fare per dare un senso a tutto quello che ci circonda e ci succede: ricordare, appunto.

Non è facile trovare parole efficaci e adeguatamente profonde per rappresentare un dolore così forte come quello che l’intera comunità molisana provò in quei giorni. La realtà ci dice che 27 bimbi e la loro maestra, Carmela Ciniglio, morirono sotto il peso degli errori commessi dall’uomo; la realtà ci pone di fronte alla crisi di coscienza che, in casi come quello di San Giuliano di Puglia, investe ognuno di noi, amministratori e cittadini; la realtà ci riporta nei luoghi della tragedia.

Non avevo mai avuto la forza di farlo. Per la prima volta, l’anno scorso sono andata a San Giuliano e ho visto il Parco della Memoria, della ricostruzione e quelle lapidi, poste una accanto all’altra. Quando le hai di fronte, ti si blocca il respiro e le gambe tremano come in quel giorno maledetto. Non dimenticherò mai gli sguardi dolci e leggeri delle foto di quei piccoli angeli. Sono parte di me, sono parte di noi.

Non ci sarà mai consolazione per le mamme e i papà, i fratellini e le sorelline, che quel giorno patirono il più grande dei dolori. Conosciamo tutto di questa storia, non avremmo mai voluto parlarne in questa sede, una, due, o 17 volte come accade oggi.

Questo è il luogo in cui prendono forma le leggi che, in un modo o nell’altro, pongono le basi per il futuro, soprattutto quello dei nostri bambini. Perciò, lo sguardo nostro e di quelli che verranno dopo di noi, dovrà essere sempre rivolto e quei giorni e a quei volti. Non solo un monito, ma un punto di non ritorno, perché quel 31 ottobre di 17 anni fa oltre alle pareti della scuola ‘Iovine’ si sgretolarono anche le certezze di tutti. E’ il clima di profonda inquietudine che purtroppo si vive al di fuori di questo Palazzo; non possiamo, noi, generare ulteriori insicurezze nella collettività molisana.

In questa crisi di credibilità della Politica, dobbiamo dare garanzie, dimostrare buonsenso, avere rispetto delle Istituzioni che rappresentiamo. C’è bisogno di autorevolezza, credibilità, giustizia. Sono valori intrisi di contenuto etico, morale, sociale e politico che rappresentano il cardine di un Paese che si propone di essere civile e democratico. Sono i valori che devono animare la nostra azione legislativa. Le istituzioni devono avere fondamenta solide per evitare che tragedie come quella di San Giuliano si ripetano. Certo nessuno di noi ha la bacchetta magica per cambiare le sorti di uno Stato o di una Regione, ma con lungimiranza, trasparenza e onestà la Politica, senza illudere i cittadini con aspettative impossibili, deve mettere in campo proposte concrete e attuabili, per rispondere alle istanze e ai bisogni reali dei cittadini molisani che chiedono, prima di ogni altra cosa, scuole sicure!

Il nostro impegno richiede uno sforzo comune per mettere in sinergia tutte le migliori potenzialità, nell’obiettivo di chiudere la strada alla rassegnazione e al declino e di riprenderela via che conduce alla prevenzione, alla sicurezza, alla protezione civile, alla tutela del patrimonio edilizio e scolastico e soprattutto alla tutela della dignità della persona.

Noi ci definiamo moderati, e vogliamo fare le cose per bene, con il giusto metodo, senza forzature. La Politica è Servizio, in un clima di pace e di ordine sociale. La Politica è missione, è servire i cittadini. E’ questo il messaggio che dobbiamo dare al popolo molisano.

Il nostro obiettivo deve essere sempre il Bene Comune, quel Bene che impegna tutti noi e tutti i membri della società, nessuno è esentato dal collaborare, con umiltà e mitezza, competenza e trasparenza, lealtà e rispetto verso gli avversari, preferendo il dialogo allo scontro, rispettando le esigenze del metodo democratico.

La Costituzione, i principi cristiani che ci ispirano, ci invitano ad avere un atteggiamento equilibrato, garantista anche verso il più grande avversario. Solo in questo modo i cittadini potranno riacquistare la fiducia nelle Istituzioni e ricordare, ricordare con fiducia e ottimismo.

Ricordare, oggi, vuol dire cementare certi meccanismi, renderli degni delle migliori aspettative. Abbiamo ancora tanti motivi per essere ottimisti e forti, senza mai e dico mai dimenticare il profondo dolore che proviamo per le vittime di quella immane tragedia. Le nostre forze devono essere concentrare sui bambini di oggi e di domani. E’ a loro che dobbiamo trasmettere questi valori e garantire protezione, attenzione, disponibilità.

Abbiamo tanti motivi per essere ancora forti, dicevo. Pompeo Barbieri è uno di questi. Tre giorni fa Pompeo si è laureato in ingegneria informatica all’Università di Ancona. Non ci sono più parole per descrivere l’importanza del suo esempio, della sua voglia di realizzarsi nonostante i segni profondi, dentro e fuori, di quel drammatico momento. Ma il neo ingegnere, oltre ad essere stato brillante negli studi, continua a conseguire diversi titoli e primati italiani di nuoto. E’ un grande atleta, anche.

E cito ovviamente Veronica D’Ascenzo, come Pompeo sopravvissuta al terremoto del 31 ottobre 2002, estratta viva dopo 8 ore dalle macerie. Veronica si è laureata tre settimane fa all’Università Lumsa di Roma. La sua tesi racconta quella tragedia. E’ riuscita a spiegare come rinascere dopo un trauma così forte. Trasformare il dolore in qualcosa di positivo. Veronica ha dedicato la tesi al piccolo Luigi, suo cugino, vittima del sisma. Ora lotta per la sicurezza nelle scuole. E credo, a questo punto, che non ci sia altro da aggiungere….”

Il Consigliere Micaela Fanelli

“Da 17 anni, alle 11.32 del 31 ottobre per il Molise si riapre una ferita mai rimarginata. Una ferita che ha cambiato per sempre la storia di questa Regione e di ognuno di noi. Ogni anno 30 rintocchi, ci portano indietro con la memoria in un dolore che è sempre, purtroppo attuale. Quel 31 ottobre pochi attimi distrussero le vite di 27 bambini e della loro maestra e di altri due nostri concittadini. Distrussero una comunità, spezzarono un sogno di futuro, frantumarono l’identità di un intero paese ed oggi ci è impossibile dimenticare. Istanti che bastarono a fare diventare famoso San Giuliano di Puglia, tristemente famoso. Epicentro non solo di un terremoto ma di un dolore che ad oggi resta ancora senza tempo e che però abbiamo qui e facciamo bene a celebrarlo ogni anno, il dovere di non lasciare senza memoria. Anche a 17 anni di distanza, anche oggi. Abbiamo il dovere di ricordare quelle immagini e di riempirlo di contenuto, fuori dalla retorica, fuori dall’imbarazzo che spesso ci viene nel lasciare solo ad un giorno questo ricordo, molto spesso nel cammino quotidiano i moniti che ci diciamo in quest’Aula non vengono praticati, anche le scelte.

Quindi le immagini dei soccorsi, lo dico anche come mamma, stamattina ho mandato i miei due figli a scuola e sapevo di doverevenire qua, di dovermi preparare, pensavo al dolore immagino che gli sguardi di quelle mamme, anche oggi a San Giuliano ci porteranno. Diventa scolpito per sempre, perché hanno determinato la fine di un sogno, anche un territorio, della necessità di ridare vita alla voglia di successi del Molise, delle altre interne, del Fortore, del Cratere, a quella voglia di successi che deve diventare un simbolo per noi, perché è vero, lo diceva bene Paola, lo abbiamo visto tutti, io ho gioito molto di quello che è successo a Veronica D’Ascenzo che ha studiato per diventare insegnante. In quella persona c’è il senso della fine di un periodo e la voglia di riscatto su una prospettiva. Ho anche di Pompeo Barbieri che ha affiancato agli studi un impegno doppio sulla disabilità, che diventa un simbolo incredibile di rinascita per il Molise.

È per quello che credo che noi dovremmo e non siamo qui per farci sopraffare delle tristezze, dal profondo lutto, dalla vicinanza, dal cordoglio, ha detto bene il Presidente del Consiglio, ha citato i singoli nomi per ognuna di quelle vite, per la vicinanza che dobbiamo come maggioranza e minoranza, a quelle famiglie, ma per trasformare con determinazione, a tutti i livelli istituzionali, quel momento in un'altra storia. Un’altra storia con solo per San Giuliano o per quel pezzo di territorio, ma anche per il Molise, perché abbiamo il dovere ogni giorno di investire in sicurezza ed in scuole sicure sul piano della formazione, sui percorsi educativi strutturali, sugli asili nido, le classi primavera, tutte le nostre risorse, la riforma più importante che dobbiamo sostenere come istituzioni italiane è quella nel credere che la scuola è il futuro. L’ascensore sociale, chi rende più uguali i molisani, gli abitanti di San Giovanni, al resto dei cittadini di questo Paese. Questo è il secondo monito accanto a quella della sicurezza materiale, che credo che dobbiamo strappare come impegno collettivo in quest’Aula oggi, in questo momento. Ripensare ad una dimensione che proietta i nostri giovani nell’oggi, ma soprattutto nel loro domani è il regalopiù bello che questo Paese merita. Merita San Giuliano, che questa Regione merita, merita il Molise e che merita l’Italia. Forse lo merita con una maggiore urgenza, per una classe politica che guarda più lontano rispetto al contingente. Non solo una speranza ma anche un impegno, che si rinnova in occasione di questo anniversario e che si affianca alla pregheria e alla vicinanza di tutte le famiglie. Oggi la nostra vicinanza, di tutto il Consiglio, di maggioranza e di minoranza, va all’intera comunità, perché siano anche meno isolati moralmente oltre che fisicamente. Un impegno, lo dicevamo con Nico Romagnuolo per alcune aree del nostro territorio, credo che sia anche un segno di quella vicinanza. Dobbiamo assumerlo di più sulla parte infrastrutturale. Chiudo così; una ricorrenza così triste per la nostra terra, in una ricorrenza che ogni volta ci chiede di assumerci precisi e dovere responsabilità, rinnoviamolo il cordoglio, ma rinnoviamo anche la nostra capacità di esserci ogni giorno, per la scuola, per la formazione, contro l’isolamento, per quelle aree per il Molise, perché, cito: “Noi siamo ma memoria che abbiamo, ma soprattutto la riceva che oggi ci assumiamo”.

Il vice Presidente della Giunta regionale Vincenzo Cotugno

“Oggi il Molise celebra la GIORNATA DELLA MEMORIA. Sono trascorsi 17 anni da quel terribile 31 ottobre del 2002, quando un terremoto di violenza inaudita provocò la morte di 27 bambini e della loro maestra.

E’ trascorso tanto tempo da allora e si dice che il tempo rimargini ogni ferita…ma per noi non è così… non quando le ferite portano i nomi di tante anime innocenti.

Ancora oggi ritroviamo i volti di quelle madri e di quei padri solcati da lacrime di disperazione…. di dolore di chi non smetterà mai di chiedersi “perché?”.

A quei genitori, a quel dolore, tributiamo oggi questo messaggio …

La “Giornata della Memoria” fu istituita con Legge regionale n. 29 del 2003, non solo per mantenere vivo il ricordo di quegli angeli, ma anche per riflettere sul perché di quell’evento, su come migliorare la prevenzione e la sicurezza nelle scuole.

Proprio per questo, la Giunta regionale, con la delibera n. 138 del 9 maggio scorso, in occasione della definizione del calendario scolastico 2019-2020, ha deliberato che tutte le scuole molisane dedicassero le attività didattiche del 31 ottobre 2019 esclusivamente alla celebrazione del Giorno della Memoria e alla sensibilizzazione sulla sicurezza nelle scuole.

Un modo per avvicinare i nostri ragazzi a quella tragedia, ma anche per farli riflettere sull’importanza della vita. Proprio in questo senso, è opportuno citare l’esperienza di Veronica, una delle bambine sopravvissute al crollo della Scuola Jovine e che oggi si è laureata, è diventata una maestra e ha deciso di dedicare la sua vita ai bambini, di dare un senso a quel dolore, a quella perdita.

Così come Pompeo Barbieri, che in questi anni ci ha emozionato per i suoi successi sportivi, e che tre giorni fa si è laureato in ingegneria informatica.

Esempi di grande determinazione, di forza di volontà e dedizione che ci devono spronare tutti all’impegno per garantire ai nostri giovani la possibilità di realizzare i propri sogni, le proprie speranze, i propri obiettivi ... i loro desideri…affinché il futuro sia una prospettiva felice da raggiungere!!

Oggi, più che mai, dobbiamo continuare a guardare con positiva fiducia al futuro…riscoprendo la voglia di ESSERCI, il senso profondo del nostro stare insieme, del nostro essere comunità.

Questa dovrà essere la nostra missione, la mission ed il dovere delle Istituzioni e della politica, per onorare la memoria dei nostri ANGELI e per dare la certezza di un futuro alle nuove generazioni!”