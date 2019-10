Sosto respinge l'incarico di commissario Asrem

CAMPOBASSO. Di solito quando si nomina una persona, specie con atto collegiale, prassi vuole che se ne acquisisca prima la disponibilità.

Così non è stato evidentemente per la giunta e il governatore Toma, che dopo aver nominato con propria delibera l'ex manager dell'Asrem Gennaro Sosto quale commissario straordinario fino a fine anno della stessa Azienda sanitaria regionale del Molise, si è visto incassare un rifiuto da parte del neo direttore generale dell'Asl di Napoli 3, che ha ribadito come il doppio incarico sia incompatibile nei fatti, visto il carico di lavoro del nuovo impegno.

Riserve pare fossero state espresse anche in ambito ministeriale, insomma, non una scelta oculata a ben guardare quella della Regione Molise.