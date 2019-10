Rio Vivo-Marinelle, i Comitati invocano la messa in sicurezza del quartiere

TERMOLI. Un quartiere e un territorio abbandonato dalle istituzioni, soprattutto sovracomunali. E’ questo quando si legge nella missiva che due comitati hanno indirizzato al Governatore Toma e agli assessori della sua giunta, una ciascuno, al prefetto di Campobasso Federico, al sindaco di Termoli Roberti, al Cosib e al Consorzio di Bonifica. Una richiesta di interventi urgenti e la messa in sicurezza per il quartiere Rio Vivo/Marinelle di Termoli.

A muoversi Tiziana Porreca in qualità di presidente del Comitato di Quartiere Rio Vivo/Marinelle e Umberto Pilla, presidente dell’Associazione Molise Mare, che portano a conoscenza ed espongono ai rappresentanti degli Enti ed Istituzioni in indirizzo, la seguente grave e allarmante situazione: «i cittadini delle Contrade Rio Vivo e Marinelle (per un totale di oltre mille abitanti) vivono ormai nella disperazione e in condizioni a dir poco disumane.

La rete di bonifica esistente sul territorio, realizzata da oltre un secolo, non svolge più la loro normale funzione, alcuni canali ricoperti di terriccio e vegetazione selvaggia, quando piove, con bombe d’acqua ormai soventi, inondano le abitazioni e il territorio circostante. La poca agricoltura rimasta ormai è tutta compromessa, la vegetazione in essere è danneggiata dalle mareggiate e salsedine che spesso invade buona parte dell’area. Quasi tutto il territorio è privo di servizi fognari, viario e metanifero; il canale di scarico del depuratore del Nucleo Industriale attraversa a cielo aperto tutta la contrada. In pratica Siamo un quartiere abbandonato e degradato simile a quello di uno Stato più povero al mondo».

I due comitati chiedono:Il rifacimento, il ripristino di tutta la rete di bonifica di dette contrade, con nuovi e moderni criteri idraulici di funzionalità, prevedendo anche un nuovo moderno impianto di un idrovora, magari più a monte da quello attuale; immediata messa in sicurezza da esondazione fluviale, tutta l’area valliva; realizzazione della rete fognaria, della rete metanifera, viaria, illuminazione pubblica e servizi civili; rifacimento e completamento della difesa dal mare, in particolare a fronte di dette contrade; una nuova e moderna arteria stradale litoranea carrabile sulla costa, funzionale e a norma di legge, con ampi marciapiedi e ciclabili, per collegare dette Contrade con i Centri costieri e alla rete Nazionale; deviare e infognare fino al mare il canale di scolo dal depuratore del Nucleo Industriale; L’attuale e drammatica, vergognosa situazione dei bambini e i ragazzi che si recano a scuola, gli anziani e alcuni invalidi che si servono dei mezzi pubblici, sulle poche strade e strette, dove sono costretti di camminare sulle carreggiate, con le auto che transitano ad alta velocità, o addirittura camminare sul ciglio dei canali pruditi e scoperti, privi di guardrail mettendo a grave rischio la loro incolumità.

Tutti gli interventi citati sono da farsi con urgenza, in quanto risolverebbe una molteplicità di carenze primarie in un Quartiere posto sulla costa, a Sud di Termoli e in prossimità del suo Centro; Completamente trascurato da sempre, anche dagli strumenti urbanistici che negli ultimi decenni si sono via via adottati. «Pertanto si invitano le autorità in indirizzo a porre rimedio con urgenza e con procedure mirate e idonee, attivando concrete e sollecite iniziative, evitando così anche ulteriori iniziative dei cittadini, mirate a relativi indennizzi per i danni causati e/o subiti da infrastrutture fatiscenti, difesa marittima carente, strade non a norma del Codice della strada, carenza di presidi igienici, sanitari e ambientali, ecc.Preghiamo pertanto gli Enti in indirizzo, affinché si proceda con sollecitudine e con ogni procedura confacente, nonché anche a riferimento dell’Accordo di Programma in essere, adottato dalla Giunta Regionale con Delibera n.91 dell’8 Febbraio 2005, tra la Regione Molise e il Comune di Termoli ove è sancito una serie di interventi che dovevano essereattivate sulle menzionate Contrade Riovivo/Marinelle».