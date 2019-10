Tessere gratuite per disabili e invalidi: firmato l'accordo tra Gtm, Regione e Comune

TERMOLI. Si torna a parlare delle tessere di libera circolazione, che erano state sospese nella loro validità dalla Gtm per metà mese, dal primo al 15 ottobre.

Nella giornata di ieri, a Campobasso, su richiesta dell’assessorato ai Trasporti del Comune di Termoli, presso la sede dell’omologo assessorato della Regione si è tenuto un incontro tra l’assessore Comunale al ramo Vincenzo Ferrazzano, il funzionario del Comune di Termoli Ulisse Fabbricatore, del rappresentante della ditta Gtm, affidataria del servizio, del dirigente regionale Pellegrino Pio Amore, per affrontare e risolvere il grave problema della sospensione del servizio gratuito per gli utenti portatori di handicap muniti di tessera gratuita regionale. Il servizio gratuito è stato sospeso dalla ditta affidataria dal primo ottobre, a causa del mancato trasferimento alla stessa delle spettanze 2017/2019 e ripreso in via temporanea a partire dal 16 ottobre. La sospensione del servizio ha creato notevoli disagi e proteste da parte dei soggetti beneficiari e delle associazioni. Grazie all’interessamento del Comune di Termoli e alla disponibilità della Regione Molise nella persona dell’assessore ai trasporti Vincenzo Niro, la problematica è stata definitivamente risolta, visto l’accordo sottoscritto in sede di incontro. La soluzione del problema conferma la necessità di un dialogo continuo tra Enti, Istituzioni e Imprese deputate a dare risposte concrete a quelli che sono i bisogni dei cittadini.