TERMOLI. La tragedia di San Giuliano di Puglia commemorata anche a Termoli. «La Giornata della memoria deve indurre chiunque sia chiamato ad amministrare la cosa pubblica a fare una seria riflessione, al netto di enfasi e retorica, sullo stato attuale degli edifici scolastici, la cui messa in sicurezza deve rappresentare una priorità per chi governa. Molti gli interventi che, negli ultimi anni, sono stati fatti, ma la strada da percorrere è ancora lunga. I dati nazionali sull'anti-sismicità di tali strutture non possono considerarsi soddisfacenti ed evidenziano ancora criticità.

Dunque, bisogna insistere, non abbassare la guardia, ribadire la necessità di investire cospicuamente nell'edilizia scolastica: un Paese civile, come l'Italia, ha il dovere di farlo». Questa la riflessione del presidente della Regione Molise, Donato Toma, in occasione del 17esimo anniversario del sisma di San Giuliano di Puglia. Noi siamo stati presso il plessodell'Istituto Comprensivo, della Oddo Bernacchia dove accolti dalla dirigente Rosanna Scrascia hanno parlato ai ragazzi alunni della scuola prima i Vigili del Fuoco con il capo distaccamento Aldo Ciccone, all’ultimo giorno di lavoro per lui assieme a colui che lo sostituirà Angelo D'Ippolito, poi Angelo Del Gesso del coordinamento della Prevenzione Civile Molisana, i quali hanno parlato e fatto vedere ai ragazzi che nel 2002 non erano ancora nati, video e come comportarsi in casi di calamità naturali.

C'è stata anche molta commozione mentre scorrevano le immagini di quel 31 ottobre 2002, ma la cosa importante che la lezione sulla sicurezza che ha generato il dopo sisma, sia davvero servita per fare in modo che mai più si debba piangere un conto salato in fatto di vittime innocenti come gli angeli e la maestra di San Giuliano di Puglia.