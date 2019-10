TERMOLI. Sarà un fine settimana molto lungo al cimitero di Termoli. Il ponte che prolunga fino a domenica le festività novembrine sicuramente porterà molte persone in visita ai cari estinti.

Per questa ragione, abbiamo contattato la ditta che gestisce il camposanto adriatico, la Dr Multiservice, che ci ha garantito lo sforzo per approntare al meglio l’area cimiteriale per accogliere le persone in queste ricorrenze dedicate proprio ai defunti.

«Abbiamo fatto delle pulizie più approfondite, ci siamo occupati dello sfalcio dell’erba, della potatura delle siepi – ci riferisce un responsabile aziendale – e abbiamo anche ripristinato e integrato vari angoli con scope, palette e innaffiatoi, anche se qualche scopa già è sparita».

Beh, non avevamo dubbi che qualcuno non avesse la civiltà di tenere le mani a posto. In ogni caso, sempre per informazioni attinte in ambito d’impresa, è stata effettuata anche una piantumazione di ciclamini. Di recente è stata ultimata la realizzazione di altri 160 loculi, che serviranno a tamponare la domanda e l’emergenza che si era venuta a creare negli ultimi tempi, in attesa dell’ampliamento contenuto nel project financing.

Come al solito il cimitero necessita di importanti interventi di manutenzione straordinaria. Alcuni erano previsti nel project però attualmente bloccato, ad esempio la rete per lo smaltimento dell'acqua piovana, la pavimentazione. Almeno il problema dei defunti è stato superato (per adesso) attraverso la realizzazione dei nuovi loculi.