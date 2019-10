TERMOLI. Lo scorso lunedì, 28 ottobre, alle ore 16.30 presso il Circolo della Vela di Termoli c'è stato l'incontro di presentazione dei risultati del Progetto "Felicemente Abile", realizzato dall'Apsi Molise e Consulta per le disabilità, in partenariato con l'ambito territoriale di Termoli, il Comune di Termoli e l'Asrem. Grazie al progetto, che ha visto anche la partecipazione di associazioni di volontariato e di promozione sociale locali, trenta bambini con disabilità residenti nell'Ambito territoriale sociale di zona di Termoli, di età compresa tra i 6 ed i 12 anni, hanno potuto giocare durante l'inverno due pomeriggi a settimana in una ludoteca, e durante l'estate hanno potuto frequentare un campo estivo al mare presso il Circolo della vela.

Il progetto, inoltre, ha coinvolto anche le scuole primarie della città di Termoli durante l'anno scolastico 2018/2019, attraverso incontri di sensibilizzazione su tema dell'inclusione.



Del resoconto dell'iniziativa ne abbiamo parlato con la psicologa Adriana Viotti, presidente dell'associazione Apsi Molise e con l'avvocato Tina Di Michele, presidente della Consulta comunale per le disabilità.

Al Circolo della Vela, erano presenti anche l'assessore alle Politiche sociali e istruzioni Silvana Ciciola e il coordinatore nonché responsabile amministrativo dell'Ats di Termoli, l’avvocato Antonio Russo.

Molte le testimonianze delle educatrici che hanno partecipato al progetto, così come le insegnanti e i genitori di bambini che hanno raccontato storie e aneddoti davvero emozionanti, su come sanno affrontare le loro situazioni familiari ed hanno anche chiesto alla politica, che spesso li ha lasciati soli, di non dimenticarsi di loro.