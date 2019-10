TERMOLI. Per il secondo anno di seguito i commercianti di via XX Settembre hanno organizzato la festa di Halloween in pieno centro: musica, dolcetti e scherzetti, addobbi di vetrine in stile festa della notte delle streghe, tanta gente che ha sentito il richiamo, molti con il classico cappello da strega, balli frizzi e lazzi, insomma questa festa che non possiamo certo considerare di nostra tradizione, ma ormai ha preso piede e allora ben venga se deve portare allegria, in un momento dove di quest'ultima non ce n’è molta.