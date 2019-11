Chiusura anticipata alle 24, Del Gesso e Manes: «Attività di Palata penalizzate»

PALATA. I Consiglieri comunali del gruppo "Palata oltre il 2020" Angelo Del Gesso e Marco Manes interpellano il sindaco circa l'ordinanza restrittiva sugli orari di chiusura degli esercizi pubblici che, secondo i consiglieri di minoranza, penalizzerebbe ulteriormente le attività commerciali di Palata. Di seguito il testo integrale dell'interpellanza:

"Premesso che:

Con Ordinanza n. 59 del 27.10.2019 , il Sindaco di Palata ha rideterminato l’orario di chiusura dei pubblici esercizi giustificando tale Atto in seguito alle lamentele per rumori e schiamazzi nonché disturbo della quiete pubblica, disponendo pertanto la chiusura anticipata delle attività commerciali alle ore 24.00;

RITENUTO NECESSARIO EVIDENZIARE:

Che Le attività commerciali di Palata, con tale ordinanza, saranno ancora una volta penalizzate, dopo aver già subito la decisione di poche settimane fa, allorquando il servizio mensa è stato affidato (regolarmente) a una ditta di fuori regione (Campania), pur essendo previsto che il suddetto servizio lo si potesse aggiudicare con affidamento diretto ( magari coinvolgendo una delle diverse attività locali), in quanto trattavasi di importo inferiore ai 40.000 euro, pertanto senza obbligo di gara ( come recita il il D. Lgs 50/2016 di approvazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, modificato dal D. Lgs. 56/2017), il tutto per poter assicurare un servizio con gestione locale attraverso l'utilizzo di risorse e prodotti del posto;

CONSIDERATO CHE tale Ordinanza scaturisce esclusivamente da scelte politiche dell' attuale maggioranza e non condivise con la minoranza;

RITENUTO, INOLTRE, voler evidenziare e suggerire se di seguito all'emanazione di tale ordinanza,

che dispone la chiusura anticipata, e di seguito al non affidamento del predetto servizio mensa, si voglia valutare la possibilità di poter RIDURRE I TRIBUTI alle ATTIVITÀ del nostro Comune che subiscono tali scelte;

INTERPELLANO IL SINDACO,

1-per conoscere le motivazioni che hanno portato la MAGGIORANZA alla scelta restrittiva sull'orario di chiusura alle poche attività del paese, già ampiamente penalizzate dall' attuale spopolamento ovvero se le motivazioni riguardano realmente le lamentele per rumori/schiamazzi notturni ( Se ci sono state a tal proposito denunce scritte) e se sono stati valutati eventualmente casi sporadici oppure il coinvolgimento generale di tutte le attività del paese (comprese quelle che rispettano le regole riferite al disturbo della quiete pubblica);

2- se è volontà della maggioranza, revocare l'ordinanza che penalizza le nostre attività;

3- nel caso non vi sia la volontà richiesta al precedente punto2, se, invece, vi sia l'accoglimento della richiesta prodotta in premessa di poter diminuire i tributi e altre tasse comunali alle attività interessate dall'Ordinanza."