I dati sul 'destino' del Meridione raccontano un decollo che non arriva

MOLISE. Preliminarmente un po’ di cifre non guasteranno. L’anno scorso il Molise, unica regione meridionale in negativo, fece segnare un aumento del pil dell’1,0%, ma l’anno precedente il prodotto era stato in calo del -1,0%. L’economia era stata sostenuta soprattutto dall’industria, che aveva registrato una ‘performance’ del +5,4%. Avevano tenuto i servizi (+0,7%), ma erano finite col segno negativo le costruzioni (-1,0%) e l’agricoltura (-2,3%). Nel Mezzogiorno le persone emigrate furono oltre 2 milioni tra il 2002 ed il 2017; di queste 132.187 solo nel 2017 (66.557 giovani, il 50,4%, di cui il 33,0% laureati, pari a 21.970). Il saldo migratorio interno, al netto dei rientri, era negativo per 852mila unità. Nel solo 2017 sono andati via 132mila meridionali, con un saldo negativo di circa 70mila persone. La ripresa dei flussi migratori rappresenta la vera emergenza che, negli ultimi anni, si è allargata anche ad una porzione del resto del Paese. Sono più i meridionali che emigrano dal Sud (per andare a lavorare, od a studiare, al Centro-Nord ed all’estero) piuttosto che gli stranieri immigrati regolari che scelgono di vivere nelle regioni del Sud.



In base alle elaborazioni-SVIMEZ i cittadini stranieri iscritti nel Mezzogiorno sono stati 64.952 nel 2015, 64.091 nel 2016 e 75.305 nel 2017. Invece i cittadini italiani cancellati dal Sud per il Centro-Nord e per l’estero erano già 124.254 nel 2015 e 131.430 nel 2016. I numeri sin qui citati dimostrano che l’emergenza emigrazione determina una perdita di popolazione, soprattutto giovanile (e qualificata), solo parzialmente compensata da flussi di immigrati, modesti nel numero e caratterizzati da basse competenze. Tale dinamica determina, per il Mezzogiorno, una prospettiva preoccupante, con tendenza allo spopolamento, che riguarda in particolare i piccoli centri sotto i 5mila abitanti. I Molisani residenti all’estero sono quasi 90mila (44mila donne e 46mila uomini). Nel solo 2018 hanno fatto le valigie in 762, mentre - in tutta Italia – sono state oltre 128mila le persone (400 in più rispetto al 2017). L’attuale mobilità continua ad interessare in prevalenza i giovani (18-34 anni, 40,6%) e i giovani adulti (35-49 anni, 24,3%). Il 71,2% degli iscritti all’Aire, per solo espatrio, da gennaio a dicembre 2018, è finito in Europa, ed il 21,5% in America (di cui il 14,2% in America Latina). Ma sono ben 195 le destinazioni in tutti i continenti. La prima mèta nell’ultimo anno è stato il Regno Unito. Il ‘dossier’-Svimez spiega che, forse, molte delle 20.596 iscrizioni sono “regolarizzazioni” di presenze già esistenti da tempo.

Insomma il Meridione d’Italia starebbe per raggiungere la consunzione, al punto che le speranze di rinascita sarebbero minime. Gli emigrati superano gli immigrati; e, a scapparsene, sarebbero soprattutto i giovani ed i laureati mentre rimarrebbero i vecchi, le donne ed i bambini. In buona sostanza una parte delle aree del Mezzogiorno sta impoverendosi in quanto a capitale umano. Ogni Governo che s’avvicenda prende impegni per un rilancio; ma solo a parole, perché – poi - nei fatti non accade mai alcunché. E ciò avviene perché, per un rilancio autentico, occorrerebbe un progetto che non ancora è stato approntato; e così si tira avanti applicando pannicelli caldi: un'esenzione qui, un aiutino là, un predicozzo per tutti, tanto per tirare avanti sino alla prossima legislatura. Nessuno pensa che il Sud potrebbe essere il grande luogo di vacanze dell’intera Europa, solo che si creassero attrezzature adeguate. Invece, oggi come oggi, non si sa manco dove mettere la gente ed è carente la cultura dell'ospitalità. Anno dietro anno questo mondo fa un passo indietro. E, mentre la Penisola attende l'arrivo della recessione, quest’ultima al Sud è già arrivata, mentre dovrebbe innescarsi una sorta di contagio benefico per inseguire il sogno di far decollare tutto il Mezzogiorno che, finora, è fallito.

Claudio de Luca