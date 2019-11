L'istituto comprensivo di Difesa Grande si tinge di bianco per ricordare gli angeli di San Giuliano Copyright: Termolionline

TERMOLI. Ieri 31 ottobre, presso i vari plessi dell'Istituto comprensivo di Difesa Grande, studenti e docenti hanno preso parte alla manifestazione in ricordo degli angeli di San Giuliano di Puglia. Il dirigente scolastico Salvatore Sibilla ha commentato così l'iniziativa: "Abbiamo raccolto l'invito dell'Ufficio scolastico regionale di commemorare le vittime di San Giuliano di Puglia e di celebrare la giornata della sicurezza, organizzando all'interno di tutti i plessi afferenti all'Istituto comprensivo Difesa Grande di Termoli (Scuola primaria di via Po, Infanzia di via Volturno, primaria e infanzia di Difesa Grande e suole medie di Difesa Grande) varie iniziative durante le quali gli studenti hanno affrontato con i loro docenti tematiche relative alla sicurezza e alla protezione, tenendo conto delle diverse età e sensibilità dei bambini.

Infatti i più piccoli hanno elaborato queste tematiche attraverso i disegni, mentre i ragazzi della scuola secondaria di primo grado che hanno affrontato dibattiti in aula. Tutti gli studenti dell'istituto comprensivo si sono vestiti di bianco e sono stati affissi palloncini e cartelloni come segno tangibile dell'attenzione dell'istituto comprensivo di Difesa Grande verso tutto ciò che riguarda la protezione e la sicurezza di tutta la comunità scolastica.

Il bianco è il colore dell'innocenza, e noi vogliamo sensibilizzare le autorità e le istituzioni alla tutela di questo valore"