​Il casinò, tra tradizione e innovazione

TERMOLI. Quello del casinò è un mondo speciale e affascinante, che trae origine in tempi ormai molto distanti da noi. Tutte le società della storia hanno avuto i loro tipi di casinò (o, per meglio dire, di giochi) con delle diversità stilistiche nelle tipologie di giochi, date anche dalle caratteristiche culturali di un certo popolo o di una certa area geografica.



LE CIVILTÀ ANTICHE

Nelle società antiche si riteneva che il gioco – e quindi, più in generale, la fortuna – fosse una manifestazione del volere divino. Il gioco veniva dunque usato anche per risolvere questioni personali tra due persone o prendere decisioni, ritenendo gli esiti di una scommessa come un’indicazione divina che indicava la strada da intraprendere. Potremmo citare esempi derivanti da varie zone del mondo – dall’India al Giappone all’Antica Grecia – tuttavia basterà citare una civiltà a noi più vicina, cioè quella Romana, in cui era uso, nei giorni festivi, andare a scommettere sulle lotte tra gladiatori e sulle corse di bighe e quadrighe (tanto che esisteva una dea, nel pantheon di divinità romane, che era chiamata proprio Fortuna, e la cui sfera di influenza era ovviamente il gioco d’azzardo).

I CASINÒ

Risale al 1638 l’istituzione del primo vero casinò così come lo conosciamo oggi, cioè come luogo fisico in cui sono raggruppati e autorizzati una serie di giochi d’azzardo. A fregiarsi di questo glorioso titolo di casa da gioco più antica del mondo, è un casinò italiano e in particolare il Casinò di Venezia. Nel mondo questa tipologia di locale ha assunto una certa diffusione e alcune nazioni (come ad esempio la Svizzera, nota non solo per le banche ma anche proprio per le case da gioco) ne hanno fatto una delle proprie attrattive principali – basti pensare allo stato del Nevada, negli Stati Uniti, dove la città principale Las Vegas esiste esclusivamente in funzione del gioco d’azzardo.

Anche in Italia ne sono sorte alcune, storicamente sette, ma tra alti e bassi della sorte si è arrivati alle tre attuali:

Casinò di Saint-Vincent: sorge nell’omonima città e ufficialmente l’edificio prende il nome di Casinò de la Valée, aperto nel 1921 quando Elia Page ottenne il permesso di aprire delle roulette per i mesi estivi. A eccezione del periodo della seconda guerra mondiale in cui è stato chiuso, il casinò ha sempre funzionato regolarmente.

Casinò di San Remo: set anche di alcuni film italiani, la casa da gioco al confine con la Francia detiene il record di longevità italiana di apertura nella stessa struttura. Il Kursaal (così era inizialmente chiamato) è infatti operativo nella stessa sede dal 1905.

Casinò di Venezia: forse il più bello d’Italia proprio per il fato di ergersi nella Serenissima, uno dei luoghi più incantevoli del mondo, fa risalire i propri natali al 1638, sebbene la sede attuale di Ca’ Vendramin sia stata inaugurata solo negli anni ’50 del novecento.

ONLINE

L'evoluzione tecnologica ha tuttavia fornito nuovi strumenti per chi è interessato al gioco d'azzardo e ha rivoluzionato il concetto stesso di casa da gioco. Sono nate da alcuni anni varie piattaforme online in cui i tipici giochi da casinò vengono resi in versione digitale. Sono infatti presenti slot machine, roulette e blackjack sempre digitali, per consentire un'esperienza del tutto similare a quella che si vivrebbe in un reale casinò, con la differenza che in questo caso basta connettersi a internet comodamente da casa propria, col vantaggio ulteriore di poter giocare e scommettere nella più totale privacy.

Insomma, quello del gioco d’azzardo è un comparto che muove enormi quantità di denaro e persone e che, proprio per queste fondanti caratteristiche, ha saputo adattarsi ai tempi e sfruttare le tecnologie che la modernità ha messo a disposizione, per allargare la propria offerta e raggiungere un numero sempre più vasto di utenti.