GUGLIONESI. Mercoledì 30 ottobre, complice la splendida giornata di sole di un autunno anomalo, alcune classi del Liceo di Guglionesi hanno visitato le fonti del paese (Nova, Nuova, Ralla, di Nallo). La passeggiata, iniziata da Castellara e continuata lungo la valle di Fonte Nuova, ha permesso ai ragazzi di riscoprire le radici del nostro borgo, nato grazie alla presenza di molte polle di acque sorgive, convogliate e incanalate dalla mano dell'uomo nelle strutture murarie delle fonti.

Particolarmente apprezzata è stata la visita alla fonte di Nallo, che ha incantato per la sua bellezza architettonica, per la sua storia legata al passaggio di antichi cavalieri diretti al Santo Sepolcro, ma soprattutto per la leggenda che aleggia intorno alla sua costruzione, che la vuole opera in una notte del diavolo (Fonte del diavolo per il popolo). Anche la bellezza della natura, suggestiva e seducente , ha contribuito ad allietare la passeggiata lungo la fossa scavata dal tempo e dalle acque, dove i ragazzi hanno trovato ristoro all'ombra di straordinari pioppi secolari, che hanno affascinato per la loro imponenza e maestosità.

L'uscita didattica, realizzata anche grazie alla collaborazione e alla disponibilità del Comune, ha permesso ai ragazzi di scoprire inoltre una realtà faunistica inaspettata: la presenza nella fonte di Nallo del "tritone italiano", piccolo e raro anfibio, che ha trovato il suo habitat naturale nelle acque stagnanti della fonte, che anche per questo deve essere tutelata e salvaguardata dall'incuria dell'uomo e dall'oblio del tempo.

Professoressa Rosina Tana