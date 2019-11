Maria Virginia Scafarto è il nuovo commissario Asrem

CAMPOBASSO. La Giunta regionale del Molise ha nominato Commissario dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem) Maria Virginia Scafarto. Resterà in carica fino al 31 dicembre.

Il provvedimento, a seguito della rinuncia di Gennaro Sosto, ex manager dell'Asrem, ora al vertice dell'Azienda sanitaria Napoli 3. Specializzata in Igiene e Medicina preventiva, proviene dalla Campania dove ha rivestito incarichi di vertice nel comparto sanitario. (ANSA).