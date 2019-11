Gemelli Molise Spa, «Da oggi la Regione è fuori»

TERMOLI. «E così, da oggi la regione Molise è fuori». Ore decisive per la sanità molisana, con la giunta Toma che corre ai ripari per nominare la nuova commissaria dell'Asrem e l'evoluzione societaria sulla Fondazione Giovanni Paolo II.

A lanciare l'allarme, ancora una volta, è stato il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice.

«Con la costituzione del nuovo soggetto "Gemelli Molise SpA, da oggi il Molise non ha alcuna rappresentanza. Si ricorderà che dalla ex Cattolica con la costituzione della Fondazione Giovanni Paolo II, dei 5 componenti del consiglio di Amministrazione un rappresentante è stato riservato alla regione Molise.

Di certo con un solo componente in consiglio di amministrazione la regione Molise era irrilevante nelle scelte programmatiche per le attività della Fondazione. Aveva solo il modo di conoscere direttamente quanto si svolgeva ma soprattutto quanto veniva previsto per il futuro della Fondazione.

Da oggi non più, in quanto il nuovo soggetto è una SpA,. salvo che la regione non voglia aderire acquistando delle azioni della nuova società.

Resta ora di capire cosa succederà in futuro, come e quale rapporto si prevede con il Gemelli Molise SpA nel nuovo P.O. 2019/2021, la cui famigerata bozza ad oggi è un tabù per tutti, sembra persino per il Presidente del Molise e dell'intero Consiglio regione.

Non resta che attendere e sperare che qualcuno ci fa sapere qualcosa di più in merito.