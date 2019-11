TERMOLI. Enorme commozione ha suscitato la notizia della scomparsa, a soli 47 anni, del 1^ maresciallo della Capitaneria di Porto di Termoli, Giovanni Gioffriedi.

Ha lottato come un leone come ogni militare quando indossa una divisa che lotta per difendere gli ideali, lui che non aveva certo il fisico da corazziere, ma sicuro il coraggio non gli è mai venuto meno, ieri pomeriggio però pur avendogli reso la vita difficilissima Giovanni Gioffriedi a soli 47 anni si è dovuto arrendere a una malattia subdola e bastarda. che lo stava devastando da qualche anno.

Di lui serbiamo un ottimo ricordo, sempre disponibile con tutti e con noi della stampa sempre puntuale.

Chi scrive probabilmente, assieme a tanti commilitoni e amici lo ha visto felice e sorridente per l'ultima volta quando il 10 settembre scorso, i suoi colleghi della Capitaneria con il Comandante Massaro in testa, hanno voluto preparargli una bella festa a sorpresa giù al porto turistico per il suo 47esimo compleanno, noi assieme ad altri amici abbiamo avuto l'onore di essere tra i presenti a fargli gli auguri.

Sempre spiritoso nonostante quello che stava subendo, di Giovanni personalmente ricordo con sommo piacere e lo ringraziavo e lo farò anche adesso, ogni volta che c'incontravamo la prima cosa che mi chiedeva era: “Michele come sta Antonio, tuo figlio, lui genitore era rimasto scosso per quello che nel 2016 gli fosse capitato. Alla festa per il suo compleanno accorsero tutti i suoi colleghi, i suoi amici e quel pomeriggio di fine estate, a fargli gli auguri c'era anche Peppino Marinucci a cui Giovanni era davvero molto legato.

Ora si ritroveranno lassù e parleranno di mare del porto e di altro ancora.

Lo vogliamo ricordare in quel suo giorno felice di festa e poi conserviamo come un oggetto prezioso una foto di Giovanni che fa il saluto militare davanti alla statua di San Basso mentre viene issato sul motopeschereccio un 3 agosto di qualche anno fa mentre Giovanni stava assolvendo al suo compito.

Anche a te come facciamo con tutti gli uomini di mare oggi più che mai caro Giovanni vicinissimi in questo tristissimo momento alla tua famiglia alla tua amata moglie Andreina, i tuoi gioielli di figlioli Francesco e Paolo e tutti i tuoi cari... Buon vento te lo sei meritato».