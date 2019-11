Licenziata mentre assiste la madre con la '104', vince la causa in appello

TERMOLI. Il rito Fornero in corte di Appello dà ragione a una dipendente di un supermercato di Termoli, che ordina la reintegra della dipendente licenziata dalla ditta proprietaria dei Magazzini che sorgono in un centro commerciale. A pronunciare la sentenza di lavoro che sovverte i gradi precedenti il collegio formato dai giudici Pupilella (presidente), Mastronardi e Curci. A difendere la lavoratrice è stata l’avvocato Laura Venittelli. Alla vicenda ha collaborato anche Roberto Pano. Con sentenza n. 41/2019 del 28.3.2019 il Tribunale di Larino, in composizione monocratica e in veste di Giudice del lavoro, aveva rigettato l’opposizione proposta dall’odierna reclamante avverso l’ordinanza emessa in data 24.10.2017 dal medesimo Tribunale ai sensi dell’art. 1, comma 49, l. 92/2012, confermandola integralmente.

Con la richiamata ordinanza il Tribunale aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento per giusta causa intimato alla dipendente dalla datrice di lavoro in data 27.11.2015. Il Tribunale, preso atto che la donna, dipendente della resistente con mansioni di cassiera, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aveva utilizzato i permessi premi ex lege 104/1992, a lei concessi nei giorni 29, 30 e 31 ottobre 2015, per espletare attività diverse dalla assistenza alla madre disabile, ha ritenuto che tale condotta, integrante una sicura e ripetuta violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonché degli obblighi contrattualmente assunti, di diligenza e di fedeltà, fosse idonea a recidere il vincolo fiduciario del datore di lavoro. Con la sentenza oggetto di reclamo il Tribunale di Larino, rigettata l’eccezione sollevata dalla difesa in merito alla presunta illegittimità di controlli aziendali, confermava l’ordinanza opposta, alla luce della espletata istruttoria orale. Il Tribunale, anzi, rilevava che dalla deposizione della teste di parte opponente, era emerso che la lavoratrice nella giornata di sabato 31 ottobre 2015, pur fruendo del permesso ex lege 104/1992 non si era affatto preso cura della madre.

Questa, infatti, era stata affidata per la gran parte della giornata proprio alla sua amica. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo reclamo l’interessata, articolando specifici motivi di censura in relazione alle statuizioni in essa contenute. Limitando l’analisi alle giornate e, comunque, agli orari di lavoro della ricorrente, ritiene la Corte che la datrice di lavoro non è riuscita a dare la prova della mancata assistenza della propria madre da parte della donna con abuso quindi del diritto alla stessa riconosciuto dall’Ordinamento. Ciò anche in considerazione del fatto che la stessa ha dimostrato che anche allorquando si è allontanata da casa si è per lo più dedicata ad attività (come fare la spesa, compiere acquisti, sbrigare incombenze) funzionali alla cura e alla assistenza della anziana madre, non risultando i comportamenti rilevati per le ore per le quali tale prova non è stata fornita.

La legge, asseriscono i giudici, non prescrive che il permesso può essere fruito solo per il compimento di “qualcosa di indifferibile nell’interesse della persona assistita… e che non poteva essere compiuto, in modo proficuo, in altro momento”, essendo evidente che, ove tale condizione fosse richiesta, si dovrebbe giungere alla conclusione che il lavoratore part time non potrebbe mai usufruire dei permessi di cui trattasi, potendo l’attività in favore del congiunto disabile essere sempre compiuta al di fuori dell’orario di lavoro. Al lavoratore non è chiesto di organizzare diversamente il tempo in cui non è impegnato sul posto di lavoro, ma solo di utilizzare i permessi per svolgere attività funzionali agli interessi del disabile, così da poter eventualmente dedicare a sé stesso e alle sue esigenze una parte del tempo libero. Diversamente opinando, e secondo l’interpretazione fatta propria dal Giudice di prime cure, il lavoratore dovrebbe dedicare tutto il tempo in cui non è occupato sul lavoro al congiunto disabile, esaurendo così il suo dovere/diritto di assistenza.

Così, però, disattendendo le finalità cui l’istituto dei permessi in parola mira a realizzare e da intendersi, in linea con l’insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 213 del 2016), come espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell’assistenza di un parente disabile grave. Trattasi di uno strumento di politica socio-assistenziale, che, come quello del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, è basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale. Ritiene, quindi, la Corte che sia illegittimo il licenziamento intimato alla dipendente, alla quale va riconosciuta la tutela prevista dal co.4 dell’art. 18, co.4, l. 300/1970, essendo emersa la insussistenza del fatto contestato (omessa assistenza da parte della ricorrente alla madre in reintegrazione, entro il limite delle dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo, maggiorati degli interessi nella misura legale; condanna la reclamata a rifondere alla reclamante le spese del doppio grado di giudizio.