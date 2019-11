Branco Seeonee in mare Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. E’ stata un’avventura degna di esser vissuta, quella fatta dai lupetti del C.d.A. del Branco Seeonee, del gruppo scout Agesci Termoli 1. Un pomeriggio sul mare, cullati dalle onde, nell’abbraccio della bellissima “Nonno Mimì” della Guidotti Ships che, con la consueta generosità, si è messa a disposizione con il mitico Silvano Guidotti al timone, per permetterci di vivere questa bellissima storia da raccontare.

E’ stata l’ultima occasione per stare insieme ai lupetti più “vecchi” del branco, prima che questi passino alla branca successiva. Abbiamo trascorso qualche ora, ascoltando le ultime parole che la giungla ci ha magistralmente tramandato con le storie di Mowgli e ripercorrendo il cammino fatto in branco: le emozioni, le tante cose date e quelle ricevute, le cose dette e quelle che avremmo voluto dire.

Un piccolo viaggio, metafora di un “pezzo di strada” percorsa insieme ai Vecchi Lupi, che ha visto i lupetti del Branco, concludere il primo “step” del cammino scout. Ora, come la tradizione della giungla vuole, l’uomo tornerà all’uomo, “prenderà la sua traccia, farà la sua tana in mezzo a quelli del suo sangue, del suo branco, del suo popolo” e, come disse il vecchio Baloo alla Rupe del Consiglio “quando ci sarà bisogno di una zampa, di una zanna, di un occhio, o di passare rapidamente un ordine di notte, ricordati, signore della giungla, che la giungla è tua quando vuoi”.

Buona caccia, ranocchietti!