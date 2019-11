TERMOLI. «Chi spera in te Signore, non resta deluso». Riprendendone un passaggio in corso di orazione, il vescovo della diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca, si è soffermato nell'omelia della messa celebrata all'aperto sul salmo 34, «Ricòrdati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. Ricòrdati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Allarga il mio cuore angosciato, liberami dagli affanni. Vedi la mia povertà e la mia fatica e perdona tutti i miei peccati. Proteggimi, portami in salvo; che io non resti deluso, - perché in te mi sono rifugiato. Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho sperato».

La celebrazione è avvenuta dalle 15, sul sagrato della cappella cimiteriale, a Termoli, nel giorno della commemorazione di tutti i defunti, una delle cerimonie di oggi, le altre tutte all’interno della cappella del camposanto adriatico. Monsignor De Luca ha poi citato il passo del Vangelo di Matteo (25), rinnovando il messaggio di affidamento al Signore in ogni momento della vita terrena e di donare a ciascuno, a ogni fratelli, l’amore nel nostro quotidiano. Al termine della celebrazione eucaristica, assieme ai sacerdoti e alla folla di fedeli presenti, è entrato in processione all’interno del cimitero, recitando il rosario, come gesto di preghiera e di vicinanza ai defunti.