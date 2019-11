PALATA. Si è tenuta, venerdì 31 ottobre, nel Comune di Palata che ha patrocinato l’iniziativa, il "Mese della salute", con «Per donare informati»: come sfatare falsi miti e disinformazione sulla donazione di sangue ed emocomponenti.

E’ in tal modo terminata una serie di appuntamenti dedicati alla prevenzione e ai corretti stili di vita, organizzati e promossi dall’Avis Comunale di Tavenna, con l’obiettivo di fornire servizi di prevenzione alla popolazione, relativamente ad alcune patologie diffuse, e favorire la conoscenza di alcune abitudini che possano diminuire i rischi e favorire il benessere.

A fare gli onori di casa il sindaco Maria Di Lena con tutti i componenti dell’Amministrazione comunale.

Sono seguiti i ringraziamenti del presidente dell’Avis Comunale di Tavenna, Ilenia Cianfagna, del presidente Avis regionale Molise Gianfranco Massaro, del medico sociale Rosina Servidio e del medico di base Enza Scica che hanno sottolineato l’importanza di come la presenza di un’associazione all’interno di una comunità sia fonte di ricchezza e di crescita per il territorio.

«Donare dà vantaggi e nessun svantaggio» - con queste parole il responsabile del Centro Trasfusionale regionale, il dottor Pasquale Marino ha iniziato il suo intervento sull’importanza di come sia facile avvicinarsi alla donazione, evidenziando quanto sia fondamentale diffondere e sviluppare nella società la sensibilità riguardo questo grande gesto di generosità e chiarendo tutti i dubbi dei presenti.

Si tratta, quindi, di un gesto di grande civiltà che va tutelato, protetto e promosso».

Dunque non solo donazione ma anche socializzazione perché donare sangue “è un bel gioco di squadra”.

«Il valore di una persona risiede in ciò che è capace di dare e non in ciò che è capace di prendere» (Albert Einstein).