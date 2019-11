TERMOLI. Primo sabato di novembre incastonato nel lungo ponte di Ognissanti. Condizioni meteo favorevoli, vicinanza al cimitero e allora buona partecipazione alla fiera in piazza Giovanni Paolo II e via America.

Ma quel che stavolta sottolineiamo è la task-force messa in campo dalla Rieco Sud, che appena terminata la rassegna ambulante con decine e decine di espositori, fa entrare in azione mezzi di raccolta, operatori e spazzatrici per far tornare contrada Airino degna di questo nome.

E’ notevole il cumulo di rifiuti che viene lasciato sul posto, complice anche il vento, buste e cartacce si disseminano ovunque. A supporto degli operatori ecologici della Rieco Sud anche la Polizia municipale.