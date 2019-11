Whatsapp e i giovani: per divertirsi, ma anche per creare posti di lavoro

TERMOLI. “Ho trovato un ristorante che cucina da Dio con prezzi abbordabili”.

Foto allegate del locale e dei piatti suggeriti. Intervento di alcuni. Ritrovo al ristorante di una parte del gruppo delWhatsApp all’ora concordata.

Lo strumento (WhatsApp) serve per qualsiasi argomento e per qualsiasi scopo. Una riunione preliminare dei consiglieri di condominio. Uno scambio di informazioni tra apicoltori. Come salvare dall’estinzione l’uccello il fratino che dal Canada viene a nidificare sulla spiaggia nord di Sant’Antonio.

E quindi: perché non potrebbe essere usato anche per progettare il futuro di Termoli? Magari aggiungendo ai suoi vantaggi di immediatezza, quelli delle normali e tradizionali riunioni di persone che fisicamente si vogliono vedere ascoltare e fare proposte.

Alla suddetta domanda ne segue una seconda più cruciale : ma chi deve progettare il futuro di Termoli? E quindi creare posti di lavoro per i giovani e non solo?

E’ cosa giusta pensare che sia compito dei politici.

E’ cosa giusta che i rappresentanti del popolo si facciano carico di risolvere i problemi della gente.

E’ cosa giusta anche tener conto dell’esperienza: l’attesa del cambiamento ( e il trovare un lavoro non precario) è diventata lunga ed insopportabile ed i giovani, e non solo, sono sfiniti da un presente scoraggiante e da un futuro invisibile.

Che i politici creino lo sviluppo ed il lavoro per i loro concittadini ha ormai la stessa consistenza dell’aria (fritta). C’è una soluzione? Si, l’auto-progettazione. In consonanza con il motto popolare chi fa per sé fa per tre.

Che i cittadini abbiano una visione della propria cittadina e si attivino per realizzare i progetti corrispondenti alla suddetta potrebbe sembrare una sciocchezza buttata lì per provocazione. E se invece ci credessimo? D’altra parte il credito dato alla classe politica si è ormai esaurito. Non resta che attivarsi. Continuare l’attesa e credere che i governanti producano posti di lavoro per gli sgovernati diventerebbe solo un alibi.

Allora rimbocchiamoci le maniche o più propriamente mettiamo insieme la nostra creatività. Tutti sono dotati di capacità progettuale (giovani anagraficamente o di spirito) che forse per alcuni si è un po’ assopita o forse non c’è stata l’occasione di farla emergere.

In ogni caso la metodologia di auto-progettazione si basa sul brain storming che letteralmente vuol dire tempesta di cervelli quasi che si trattasse di premi Oscar. In verità si tratta che ognuno può dire ciò che gli passa per la mente (relativamente al problema da risolvere).Una cretinata qualsiasi (senza che nessuno ne rida) che genera un’altra stupidata e così di seguito fino a quando si genere l’idea buona. Questi metodi americani possono anche far sorridere, ma vi posso confermare che funzionano.

Detto ciò, recentemente ho espresso la mia vision personale sullo sviluppo di Termoli che attraverso le sue specificità può avere un turismo di Valore in grado di essere la fonte primaria di posti di lavoro.

(in aggiunta al turismo base tradizionale fatto di sabbia sole mare ombrellone e cabina in cui ogni paesino bagnato dal mare rappresenta un concorrente).

E poi ho indicato una via per la sua realizzazione. Specificando che tra le sue varie tipologie di turismo culturale, turismo delle Unicità, turismo da diporto, e turismo congressuale, quest’ultimo, se pur in apparenza meno importante, è quello che fa da innesco per gli altri e diventa il cavallo di Troia per tutto il turismo di valore (e quindi per la creazione di posti di lavoro).

A questo punto prima di affrontare i vari aspetti organizzativi di progettazione di un convegno occorre però che si formi il gruppo WhatsApp Congressi specificando che esso non ha limiti al numero di partecipanti, non ha un leader, non ha un capo, ma solo un referente che dia inizio allo stesso WhatsApp Congressi.

Conclusione. Quanto sopra può realizzarsi nella consapevolezza che la motivazione scatta dalla situazione di precariato o di assenza di lavoro e che la determinazione è alla base del successo. Dipende solo da noi.