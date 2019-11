TERMOLI. Con l’obiettivo di garantire itinerari formativi a misura di tutti e di ciascuno, elaborando percorsi di apprendimento motivanti, flessibili e personalizzati, l’I.C. Brigida propone, per il corrente anno scolastico,

il progetto dal titolo «Nordic walking per la scuola: un’attività fisica e sportiva per migliorare l’inclusione sociale e il benessere». Il Nordic Walking è un’attività fisica strutturata, sicura, naturale, dinamica e adatta a tutti. Rappresenta un utilissimo, semplice ed efficace metodo di prevenzione per recuperare difetti posturali che molti alunni assumono nella propria quotidianità. Attraverso il cammino all’aperto, favorisce inoltre l’osservazione del proprio territorio, creando occasioni per sviluppare il senso di appartenenza. Per la realizzazione delle attività, i docenti di sostegno e di educazione fisica, prof.ssa Scrascia Anna Lisa e prof. Montagono Michele, ideatori del progetto, si avvalgono della collaborazione dei docenti di sostegno in servizio presso la secondaria di I grado, nonché del prezioso e determinante contributo dell’istruttore esperto esterno di Nordic walking, sig. Di Giulio Amerigo, che si è gentilmente offerto di condurre gratuitamente le lezioni, mettendo a disposizione dei partecipanti i bastoncini necessari alla camminata. Due sono le uscite già effettuate: lo scorso mercoledì 23 ottobre, gli alunni della classe 3^Q si sono recati presso il parco comunale “Girolamo La Penna”.

Giovedì 31 ottobre, è stata la volta della classe 3^P. Con loro, a classi aperte, anche gli alunni speciali frequentanti l’Istituto e che, previa autorizzazione, hanno aderito volontariamente all’iniziativa. Accompagnati dai docenti di sostegno assegnati alle rispettive classi, tutti gli alunni, attraverso una lunga camminata all’aperto, hanno riscoperto il piacere di osservare e rispettare l’ambiente naturale. Al contempo, hanno praticato un’attività fisica strutturata che ha consentito loro di assumere una corretta postura e di acquisire un’appropriata tecnica del cammino e di utilizzo dei bastoncini. Infine, hanno sviluppato importanti competenze di tipo socio-relazionale, volte all’accettazione dell’altro e della diversità in genere.

Le uscite coinvolgeranno altre classi nel corso delle prossime settimane e si susseguiranno fino a quando le condizioni atmosferiche lo consentiranno, per poi riprendere regolarmente in primavera.

Francesca Zappacosta