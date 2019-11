CAMPOBASSO. Il valore aggiunto della Governance Multilivello nell’attuazione della Strategia Ue per la Macroregione Adriatico-Ionica, a Campobasso il seminario Ai-Nurecc.

La governance multilivello come valore aggiunto per favorire l’attuazione della Strategia Macroregionale Adriatico-Ionica. Questo il tema del seminario che si svolgerà il 4 e il 5 novembre, a partire dalle 16.30, presso la sala ‘E. Fermi’ della Biblioteca dell’Università del Molise, in Viale Manzoni a Campobasso.

L’evento è co-organizzato dalla Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime (Crpm) e dall’Euroregione Adriatico Ionica, partner dell’iniziativa Ai-Nurecc (Adriatic Ionian Network of Universities, Regions, Chambers of Commerce and Cities), il network di Università, Regioni, Camere di Commercio e Città, che ha lo scopo di svolgere azioni chiave a supporto del Strategia dell’Unione Europea per la Macroregione Adriatico Ionica (Eusair) promuovendo un approccio bottom-up.

Obiettivo della due giorni sarà incoraggiare lo scambio di buone pratiche e iniziative per coinvolgere gli attori regionali, locali e della società civile nell’attuazione della Strategia Euy

Sair, promuovendo il dibattito sulle politiche dell’Unione Europea. Parteciperanno rappresentanti istituzionali dei partner del progetto Ai-Nurecc, con casi di studio sulle strutture e meccanismi di sviluppo territoriale e locale.

L’evento rientra nell'ambito dell'azione "Osservatorio sulla Governance Multilivello" e focalizzerà sull'analisi dell'approccio multilivello applicato all'area adriatico-ionica a cura di UniAdrion, partner scientifico dell'iniziativa, e sul valore aggiunto, i limiti strutturali e le sfide a medio-lungo termine della cooperazione regionale nell'area di riferimento.

I partner dell’iniziativa, inoltre, nei giorni precedenti saranno in Molise per osservare da vicino gli esempi di buone pratiche esistenti sul territorio in tema di albergo diffuso e agriturismo.

L’iniziativa Ai-Nurecc è finanziata dall’Ue con una sovvenzione diretta della Dg Regio e vuole contribuire al raggiungimento degli obiettivi politici della Strategia Eusair promuovendo il suo Action Plan.

La CRPM, coordinatrice dell'Iniziativa AI-NURECC e l'Euroregione Adriatico-Ionica organizzano un evento in Italia, gentilmente ospitato dall'Università del Molise (sede: Biblioteca Sala “E. Fermi” dell'Università del Molise, Campobasso; data: 4 e 5 novembre 2019). L’evento è incentrato sul tema della Governance Multilivello e vuole contribuire a fornire un valore aggiunto per l'attuazione della Strategia Macroregionale per l’Adriatico e lo Ionio (EUSAIR). Più precisamente, il seminario rientra nell'ambito dell'”Osservatorio AI-NURECC sulla Governance Multilivello” e mira a: • presentare uno studio sullo stato di avanzamento della Governance Multilivello e sullo stato dell'arte della ricerca in questo ambito nell'area EUSAIR, elaborato dall'Associazione delle Università dell'area adriatico-ionica (UniAdrion); • incoraggiare iniziative volte a facilitare il coinvolgimento dei partner regionali, locali e della società civile, nell'ambito dell'attuazione dell'EUSAIR; • promuovere un dibattito tecnico sul valore aggiunto delle politiche dell'UE e dell'approccio macroregionale per i paesi dell’Adriatico e dello Ionio (in particolare per quelli candidati ad entrare nell'UE) incentrato su questioni di Governance Multilivello; • ed esplorare le opportunità di collaborazione con gli organismi tecnici EUSAIR esistenti (TSG e Tavole Rotonde AII).



SEMINARIO sul ruolo della Governance Multilivello e Multifattore nelle politiche UE 4 Novembre 2019 Sede: Sala “E. Fermi” Biblioteca dell’Università del Molise - Viale Manzoni 86100 Campobasso Lingue di lavoro: inglese e italiano 16.30-17.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI E CAFFÉ DI BENVENUTO 17.00-17.15 APERTURA DEI LAVORI • Raffaele COPPOLA, Direttore del Dipartimento di Agricoltura, Ambiente ed Alimenti e Professore Ordinario di Microbiologia Agraria, Università del Molise • Aldrin DALIPI, Presidente del Consiglio Regionale di Tirana e Vice-Presidente dell’Euroregione Adriatico Ionica (EAI) 17.15-18.20 La Governance Multilivello e Multifattore nell’area adriatico-ionica e il ruolo degli attori locali e regionali Introduce Stavros KALOGNOMOS, Segretario Esecutivo della Commissione CRPM Balcani & Mar Nero, CRPM - Coordinatore AI-NURECC • Pavle JANKOVIĆ, Coordinatore Nazionale EUSAIR, Repubblica di Serbia • Konstantinos GIOTOPOULOS, Dipartimento Progetti Europei, Agenzia dello Sviluppo della Camera di Commercio di Achaia (Grecia), Membro del Forum delle Camere di Commercio adriatico-ioniche (Forum AIC) • “L’Iniziativa AI-NURECC verso una migliore implementazione e capitalizzazione dell’EUSAIR attraverso l’approccio bottom-up”, Francesco COCCO, Segretario Generale dell’Euroregione Adriatico Ionica (EAI), partner AI-NURECC • “Le analisi AI-NURECC sullo stato di realizzazione della governance multilivello e multifattore e sullo stato dell’arte della ricerca nell’area EUSAIR”, Nicolò FASOLA, Associazione delle Università adriatico-ioniche (UniAdrion), partner AI-NURECC Dibattito • Hilmi LAKTI, Presidente del Consiglio Regionale di Scutari (Albania) • Ervis MOCKA, Presidente del Consiglio Regionale di Valona (Albania) • Loro NREKIQ, Sindaco di Dulcigno (Montenegro) • Andi SEFERI, Vice-Sindaco di Tirana (Albania) • Maria Luisa ESPOSITO, Esperta di Politica Comparata ed Europea, Euroregione Adriatico Ionica 18.20 CONCLUSIONI E CHIUSURA DEI LAVORI.



SEMINARIO sul ruolo della Governance Multilivello e Multifattore nelle politiche di sviluppo locale dell’area adriatico-ionica 5 Novembre 2019 Sede: Sala “E. Fermi” Biblioteca dell’Università del Molise - Viale Manzoni 86100 Campobasso Lingue di lavoro: inglese e italiano L'evento si concentrerà sulla discussione degli approcci di sviluppo territoriale e locale come possibili strumenti per favorire la Governance Multilivello nell'area adriatico-ionica. In particolare, verranno identificate strutture e meccanismi esistenti nonché i modi in cui questi contribuiscono a rafforzare le capacità di attuazione dell'EUSAIR. 09:00-09:15 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI E CAFFÉ DI BENVENUTO 09:15-10:00 APERTURA DEI LAVORI Introduzione di Francesco COCCO, Segretario Generale dell’Euroregione Adriatico Ionica (EAI), partner AI-NURECC Saluti introduttivi • Massimo PILLARELLA, Direttore IV Dipartimento del territorio, mobilità e risorse naturali e Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise 10:00-12:45 Il ruolo svolto dagli approcci di sviluppo territoriale e locale nell’assistere la Governance Multilivello nell'area adriatico-ionica: strutture e meccanismi esistenti e i loro possibili sviluppi futuri In questa sessione saranno presentati alcuni casi studio e discuterà i loro risultati e possibili sviluppi futuri. Particolare attenzione sarà data alle opportunità legate alla promozione e al rafforzamento dei meccanismi partecipativi e della formazione. La sessione sarà presentata e moderata da Angelo BELLIGGIANO, Professore Associato di Economia Agraria, Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimentazione, Università degli Studi del Molise Key Speeches • “Il sostegno all'agricoltura e allo sviluppo rurale in Albania. Il ruolo strategico delle piccole e medie imprese del settore alimentare nello sviluppo locale delle regioni adriatico-ioniche”, Enea HOTI, Segretario Generale del Ministero Albanese dell’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale • Caso studio. “Diversificazione turistica delle economie rurali e rigenerazione territoriale: il caso di Castel del Giudice in Molise”, Lino GENTILE, Sindaco di Castel del Giudice Panel.



• “Identità territoriale e processi partecipativi: uno schema di innovazione sociale per lo sviluppo delle aree rurali”, Stefano DE RUBERTIS, Professore Ordinario di Economia e Geografia Politica, Università del Salento • “Dalla sostenibilità alla gestione: un nuovo strumento per rafforzare la participazione”, Caterina PALOMBO, ETICAE Stewardship in Action • Giovanni DI STASI, Presidente Onorario del Biodistretto Laghi Frentani • Hilmi LAKTI, Presidente del Consiglio Regionale di Scutari (Albania) • Haxhi MEMOLLA, Sindaco di Rrogozhina (Albania) • Loro NREKIQ, Sindaco di Dulcigno (Montenegro) Dibattito Questa sessione si concentrerà sull'applicazione della Governance Multilivello al caso specifico degli approcci partecipativi (ad esempio CLLD, ITI), che offrono alle comunità locali l'opportunità di prendere pienamente parte allo sviluppo dei loro territori. L'argomento sarà discusso in continuità con un precedente evento AI-NURECC organizzato dall'Euroregione a Mostar (BA) il 16-17 luglio 2019 che aveva come tematica il ruolo dello sviluppo locale a guida comunitaria (CLLD) nello sviluppo dell'EUSAIR pilastri. Il panel sarà presentato e moderato da Milena ROSA, esperta in modelli di sviluppo. • “La montagna in Europa tra integrazione e sviluppo “attivo/passivo”, Domenico MASTROGIOVANNI, Dipartimento Sviluppo Agroalimentare e del Territorio, Conferenza Italiana Agricoltori (CIA) Roma • “Come trovare una buona pratica da trasferire in altri contesti: patrimonio culturale intangibile, comunità locali e processi partecipativi”, Letizia BINDI, Professore Associato di Antropologia Culturale, Università del Molise • “Il valore aggiunto dell’approccio LEADER nella cooperazione territoriale per lo svilupo locale”, Giuseppe GARGANO PhD, Centro di Ricerche Politiche e di Bioeconomia (CREA) • “La Strategia italiana per le aree interne. Presente e futuro”, Gerardo CARDILLO, Esperto in politiche di sviluppo locale • “TIC e nuovi modelli di business nelle aree rurali”, Corrado IEVOLI, Professore Associato di Economia ed Estimo Rurale, Università del Molise • Andi SEFERI, Vice-Sindaco di Tirana (Albania) Dibattito 12:45 CONCLUSIONI E CHIUSURA DEI LAVORI di Francesco COCCO, Segretario Generale dell’Euroregione Adriatico Ionica.