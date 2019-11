Dalle baraccopoli di Calcutta a Campomarino, la missione di Alessio Marras

CAMPOMARINO. Avrà luogo mercoledì 6 novembre, presso “Palazzo Norante” in Campomarino, alle ore 19 il racconto della missione svolta in India di Alessio Marras, un giovane ragazzo sassarese, che ha portato un progetto educativo all’interno delle baraccopoli di Calcutta attraverso le arti circensi e che è stato il primo clown ad entrare in baraccopoli.

La testimonianza

Immaginate qualcosa di storico, che accade per la prima volta!

Il primo uomo sulla luna ad esempio. Oppure pensate alle vostre “prime volte”: la prima volta in bici, il primo bacio, la prima volta che hai sentito il battito del cuore di tuo figlio, ecco ora che avete chiara questa sensazione posso raccontarvi un pezzo della mia prima volta: La prima volta di un clown in una baraccopoli di Calcutta. Felice ma allo stesso tempo triste primato questo.

Chi sono? Mi chiamo Alessio Marras, sono di Sassari, non sono troppo diverso da te, come te ho dei sogni, degli obiettivi, fragilità e trionfi, ecco tutto quello che sono io, ho deciso di dedicarlo al mondo del volontariato e, in particolare a questo progetto. Un percorso educativo e di crescita personale per adolescenti che vivono per strada o nelle baracche, attraverso le arti circensi. Bellissimo, grandioso, perché questo non mi porta a fare il pagliaccio ma, attraverso il naso rosso, poter entrare in relazione con questi ragazzi che si sentono accolti, ascoltati, possessori di grandi doni e carismi. E poi i villaggi, le scuole, la stazione, su e giù per chilometri tra quei binari, per incontrare, conoscere, lenire, medicare una piaga, consegnare un po’ di pane e, ancor di più mettermi accanto ai più poveri dei poveri. Anch’io povero in mezzo a loro, nella mia esperienza, sperimento e mi mischio alla loro quotidianità per poter davvero condividere ed entrare in relazione.

Ora il mio progetto grazie alla determinazione e alla provvidenza andrà comunque avanti, però se sei inciampato su questo testo, sulla mia storia, un motivo ci sarà, se vorrai sostenermi non aver paura che i tuoi risparmi vadano perduti. Se la mia storia ha acceso in te qualcosa, grazie al supporto e alla collaborazione con l’associazione Cvp Campomarino potrò raccontarti il mio sogno e costruire insieme la realizzazione di questo progetto. Ti lascio un appuntamento: ci vediamo mercoledì 6 novembre 2019 a palazzo Norante a Campomarino alle ore 19.

Col patrocinio dell'Istituzione centro servizi turustici e culturali Campomarino.