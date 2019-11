PALATA. Il 4 novembre l’Italia ricorda l’Armistizio di Villa Giusti – entrato in vigore il 4 novembre 1918 – che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Il 4 novembre terminava la Prima Guerra Mondiale. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del “Milite Ignoto”, nel Sacello dell’Altare della Patria a Roma. Con il Regio decreto n.1354 del 23 ottobre 1922, il 4 Novembre fu dichiarato Festa nazionale, data molto importanteper le nuove generazioni.

Proprio per questogli alunni della scuola di Palata dopo essersi radunati nei pressi della sede del Comune, insieme alle diverse autorità: dirigente scolastico Tamara Isler, il maresciallo Michele Tartaglia, sindaca Maria Di Lena, le rappresentanze del corpo degli Alpini, dei Bersaglieri e della guardia di finanza, si sono diretti in Piazza del Popolo dove ci è stato un momento di raccoglimento, la benedizione del parroco e l’apposizione di una corona di alloro alMonumento dei caduti.

Gli allievi hanno onorato i Caduti con canti storici e canti sulla Pace affinché l’insegnamentoalla non violenza possa aiutare i futuri uomini ad onorare il Tricolore , vessillo di libertà, simbolo di un popolo che trova e troverà la sua identità, nei principi difratellanza, di uguaglianza e di giustizia

Alla fine della cerimonia i bambini hanno recitato poesie in onore dei Caduti e subito dopo simbolicamente hanno lanciato in aria tre palloncini che rappresentavano la nostra bandiera, mentre i ragazzi della scuola secondaria hanno suonato con il flauto l’Inno Nazionale.