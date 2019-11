Montenero celebra con gli studenti dell'Omnicomprensivo la Giornata dell'Unità d'Italia

MONTENERO DI BISACCIA. Ricordare per conoscere e per saper decifrare il mondo. È il tema della memoria quello che ha accolto gli studenti dell'Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, questa mattina in piazza della libertà, in occasione della celebrazione della giornata del 4 novembre, la ricorrenza dedicata alla festa delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia. Una data in cui si celebra l'armistizio di Villa Giusti che pose fine alla Prima guerra mondiale, e in cui si riconoscono quei valori importantissimi di libertà e dignità umana, spesso conquistati al prezzo di tante morti e atroci sofferenze. Il pensiero va ai caduti delle guerre, a chi è vittima di odio e di privazioni di libertà, ed è il tempo di una poesia di Ungaretti recitata dalla voce limpida di uno studente, per comprendere il senso di una parola, il significato di una verità. "Alle vittime di guerra, a coloro che si sono sacrificati per il bene dello Stato, rivolgo il mio pensiero - ha detto la Dirigente scolastica Anna Ciampa- ricordare è coltivare la memoria storica, è trasmettere agli studenti il rispetto e la dignità dei valori umani e morali che ci hanno lasciato. Senza ricordo non c'è futuro".

È il sindaco Nicola Travaglini ad insistere sull'idea di futuro, in particolare guardando ai giovani dell'Omnicomprensivo cui rivolge un accorato appello a studiare, a divenire cittadini consapevoli di domani. E lo fa di fronte alla comunità scolastica, alle autorità civili e religiose, citando le parole di Sandro Pertini: "nella giornata consacrata alle forze armate e all'unità salutiamo la bandiera simbolo della Patria e rinnoviamo nel nostro cuore il giuramento di fedeltà all'Italia e alle sue libere Istituzioni".