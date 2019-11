Caporicci: dall'incontro in prefettura escano risposte chiare per la sicurezza di tutti

PORTOCANNONE. Ha destato molto interesse quanto fatto dal sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci, ossia riproporre in sede prefettizia la questione sicurezza. Un territorio che merita rispetto e dignità quello di Portocannone, inserito in un contesto geografico delicato e che da diversi anni non ha più un presidio dell'Arma.

Per approfondire la questione, ne abbiamo parlato proprio col sindaco Giuseppe Caporicci. «La nostra situazione è certamente sottovalutata, non avere un riferimento fisso in un paese di 2.600 abitanti, senza contare gli oltre 100 extracomunitari di varia etnia, non è un problema secondario, la nostra amministrazione l’ha rilevata subito, appena insediata, abbiamo da subito richiesto interlocuzioni, firmato una convenzione con l’Arma dei Carabinieri, che prevedesse almeno il personale dell’Arma presente in loco un giorno a settimana per le attività amministrative e di denuncia, ma dal 2017, gradualmente, le presenze sono scemate, fino a interrompersi, per l’esiguità del personale della stazione di Campomarino. Ne ho fatto cenno anche al generale Sirimarco, due anni fa, chiedendo un potenziamento delle stessa stazione, ma tutto quello che sembrava imminente non si realizzato.

Allora ho posto la questione in sede prefettizia. Ho anche scritto all’allora Ministro dell’Interno Salvini, senza avere alcuna risposta, siamo stati anche esclusi dal patto per la sicurezza, quando le telecamere forse servivano più a noi che a qualche altra località finanziata. Vi sono questioni e accadimento che teniamo sopiti, ma investono noi per primi, come bastione della legalità, ma che non possiamo fronteggiare senza risorse. Mi aspetto molto da questo inizio di percorso, lo aspetta l’intera cittadinanza, non ci vengano a dire che non ci sono risorse. Non mi fermerò fino a quando avremo qualche risultato concreto e tornare a rasserenare tutti con una convivenza civile garantita dalla presenza dello Stato».

A disposizione anche i locali comunali a costo zero per l’eventuale ripristino della stazione, oppure si potenzi quella di Campomarino.