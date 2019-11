CAMPOBASSO. Oggi 4 novembre, “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”, è stata celebrata la consueta cerimonia, organizzata dalla Prefettura di Campobasso e dal Comando Esercito “Molise”, con la partecipazione della Regione Molise, della Provincia e del Comune di Campobasso, dell’Ufficio Scolastico Regionale, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e delle Associazioni Combattentistiche, d’Arma e di categoria.

L’evento celebrativo ha avuto inizio con l’Alzabandiera per proseguire con la deposizione delle Corone in onore dei Caduti, la lettura della “Preghiera per la Patria" e dei messaggi ufficiali indirizzati alle Forze Armate dal Presidente della Repubblica e dal Ministro della Difesa.

Successivamente, il rappresentante della Sezione Associazione Alpini, a nome di tutte le Associazioni Combattentistiche, d’Arma e di categoria, ha tenuto un breve discorso celebrativo, seguito dai saluti delle Autorità civili.

Nel corso della cerimonia è stata consegnata la Bandiera nazionale all’Istituto Comprensivo “Igino Petrone” di Campobasso.

Ha avuto luogo, inoltre, la manifestazione “Caserme Aperte”, con l’apertura al pubblico dei presìdi dei Comandi Provinciali Carabinieri e della Guardia di Finanza e del Comando MilitareEsercito “Molise”.

Per la Regione Molise, rappresentata da Vincenzo Niro, «E' stata un’occasione per riaffermare l’alto valore che ha l’unità nazionale per il bene del Paese, per ricordare la fine della Grande Guerra, per rendere omaggio ai tanti figli d’Italia che hanno sacrificato la vita alla Patria e per la Patria.

Ma anche il modo per festeggiare le Forze armate e ringraziale per il servizio che rendono alla comunità internazionale nelle missioni di pace, il fondamentale apporto che danno quando si verificano calamità naturali sul territorio nazionale, l'alta professionalità, mai disgiunta da una grande umanità, che fa di loro un'eccellenza italiana nel mondo.

