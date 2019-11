Guardie ambientali: i cacciatori dello sporco

MOLISE. In alcune regioni, indossano uniformi di colore verde, in tono con i Leghisti e come i calciatori della Nazionale che una volta si mostrava in azzurro. Il Molise ha istituito le guardie volontarie per l’ambiente con la l.r. n. 23/2006. Dovrebbero occuparsi di polizia ambientale e, quindi, vigilare sul rilascio dei rifiuti, sui giardini, sugli animali, etc. Naturalmente il loro compito non è quello di fare ronde, quanto semplicemente sottolineare alla Polizia locale tutto ciò che non va sul territorio.



Le Associazioni, che danno loro ricetto, chiedono un contributo annuale ai Comuni e rendono questo personale disponibile anche per altri compiti quali la disciplina del traffico e la regolamentazione dell’afflusso delle persone in occasione di feste e di sagre. Insomma, finiscono con il lavorare al margine dei Vigili urbani pur senza potere abusare di certe funzioni, giuridicamente disciplinate e conferite. In Molise, laddove operino, si riconoscono dall’abbigliamento più o meno simile a quello operativo dei Vigili del fuoco.

Altrove, come per esempio è accaduto in Toscana, si presentano con spray al peperoncino e tanto di manette in bella mostra. Ma non è proprio ammesso dotarsi di certe attrezzature ‘motu proprio’, una volta precisato che il loro compito – definito statutariamente dalle Associazioni che li incardinano – deve essere limitato alle attività di prevenzione, di sorveglianza in genere e di segnalazione in materia ambientale. Un ambito operativo che dovrebbe essere riconosciuto in sede di deliberazioni comunali con cui se ne sia regolamentato l’uso. Ma non solo, dal momento che – a monte della loro operatività – occorre una legge regionale che ne istituzionalizzi il servizio, precisando le varie tipologie operative perseguibili quali la vigilanza sui parchi e sui giardini al fine di impedire i comportamenti scorretti dei frequentatori. Poi, l’abbandono dei rifiuti in istrada e la corretta esecuzione della raccolta differenziata.

La loro attività è volontaria e devono essere iscritti in un Registro regionale. Non possono sanzionare, ma semplicemente sensibilizzare tutti quei cittadini (pescati in piena azione) che abbiano fatto i furbetti nel conferire i rifiuti. Possono arrivare a ‘seguire’ i sospetti, purché non intervengano formalmente. Ove raccogliessero prove, sarebbero considerati “segnalatori privilegiati” dei “Berretti bianchi”. La durata dei servizi (in giornate ed in ore) debbono essere considerati dalle parti (Associazioni ed enti locali territoriali).

Si occupano di materie su cui debbono operare quelli della Polizia locale; ma poiché, come in Molise, il numero dei ‘Berretti bianchi’ è venuto meno anno dietro anno, sembrano ‘lavorare’ sulle medesime materie, costando quasi niente. Insomma, servirebbero a mostrare alla gente che il Comune si occupa anche di una materia, quasi sempre negletta dai cittadini. Ma guardiamo questi volontari un po’ più da presso.

Si tratta di cittadini che mettono a disposizione il loro tempo svolgendo funzioni di tutela del territorio. In molte Regioni vengono inquadrati nell’àmbito della Protezione civile. Svolgono gratuitamente un servizio e la loro attività è regolamentata da leggi regionali. Le funzioni sono quelle di polizia amministrativa, riferiscono in ordine agli accertamenti posti in essere, ed in servizio sono pubblici ufficiali. Chi abbia acquisito una nomina in materia ha funzioni di polizia giudiziaria nel settore; e, a differenza delle guardie volontarie delle associazioni (ambientali, zoofile, caccia e pesca, agricole), la loro attività è regolamentate da leggi regionali. Spesso sono alle dipendenze delle Amministrazioni locali (come in Piemonte e Lombardia).

In altri casi, a seconda di quanto sia disposto dalle leggi regionali, possono essere costituite in associazioni di volontariato. Per diventare guardie ecologiche volontarie bisogna essere maggiorenni, italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Ue, e possedere i requisiti richiesti per ottenere il decreto rilasciato dall'ente di operatività (come previsto dalla legge Bassanini sui poteri delegati agli enti locali) di guardia ecologica volontaria. È necessario seguire un corso formativo della durata di circa tre mesi e superare un esame abilitante.

Claudio de Luca