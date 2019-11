Ancora grande risonanza a Palata per la «Festa dei Santi» organizzata dall’Acr Copyright: Parrocchia di Palata

Ancora grande risonanza a Palata per la «Festa dei Santi» organizzata dall’Acr Copyright: Parrocchia di Palata

PALATA. I genitori, i ragazzi e i bambini dell’A.C.R. della Parrocchia “Santa Maria la Nova” in Palata, ancora sulla scia dei festeggiamenti per il cinquantesimo dalla fondazione, il giorno 31 ottobre c.a., hanno deciso di partecipare alla “Festa dei Santi” organizzata - e fortemente voluta - dal loro parroco don Elio Benedetto unitamente alle catechiste tutte.

Diversamente dai loro coetanei, infatti, intenti a festeggiare la goliardica e molto discussa ricorrenza di Halloween (e non solo per la sua parvenza di una “americanata all’italiana”) hanno voluto dar risalto all’originaria e tradizionale solennità religiosa che pone al centro dell’attenzione l’esempio dei santi: uomini e donne di fede che hanno lottato e dato la vita per questa ma che, allo stesso tempo, sono stati capaci di offrire esempi encomiabili di civiltà.

La Festa dei Santi si è svolta presso il Centro Sociale “Sacro Cuore”; la sala principale è stata preparata con cura e impreziosita da alcuni poster recanti l’effige dei santi venerati in parrocchia. Un primo momento, quello laboratoriale, è stato scandito da diverse attività; a ciascun bambino e ragazzo sono stati consegnati un kit di materiali e un cartoncino raffigurante un cero da colorare, personalizzare con il proprio nome, ritagliare e, infine, attaccare a un grande cartellone preparato da ciascun gruppo di lavoro.

Il secondo momento, il più importante, è stato quello della preghiera. Guidata da don Elio, questa ha assunto tonalità toccanti e significative; il parroco palatese ha saputo concentrare l’attenzione sul tema della luce, invitando ciascuno a essere proprio quella “luce del mondo” di cui parla Gesù nel Vangelo. In questo scenario, don Elio e le catechiste hanno consegnato ai presenti un cero accesso, deposto poi da ciascuno sui vari davanzali delle finestre; in buona sostanza, tutto il centro sociale ha iniziato a splendere di quella luce che rende Gesù visibile e presente nei cuori di chi ha fede in lui.

Al termine dell’evento religioso, tutti i partecipanti si sono radunati davanti al centro sociale, dando vita così a un grande cerchio di persone tenuto insieme dall’intrecciarsi di mani unite e solidali; ciascuno con il capo rivolto al cielo haassistito, poi, a una grande sorpresa: don Elio ha acceso tre lanterne che, una dopo l’altra, sono volate in cielo come a voler raggiungere Gesù.

I genitori, a conclusione della serata, assieme alle catechiste hanno preparato anche un gran buffet costituito da biscotti a forma di angeli e di stelle, da una torta paradiso, da pizze, panini e zucchero filato a volontà. A questo si è aggiunta anche la bellissima animazione fatta di canti, giochi e tanto altro.

Momenti, questi vissuti in parrocchia, che hanno saputo dar lustro a una festa, quella dei Santi, sempre più bistrattata. Occasioni, inoltre, capaci di commuovere tutti fedeli convenuti alla Santa Messa del giorno 1 novembre; infatti, i ragazzi e i bambini non solo la hanno animata con i cartelloni da loro realizzati ma anche con preghiere toccanti, soprattutto quella proclamata da una ragazza di terza media che invitava ciascun cristiano a essere la vera luce nel mondo.