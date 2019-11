​Arabia Saudita contro l'Iran sugli attacchi petroliferi

TERMOLI. Attacchi sauditi e il prezzo del petrolio.



Dopo i recenti attentati di settembre ai giacimenti petroliferi dell'Arabia Saudita, la gente di tutto il mondo si pone molte domande che rientrano in due categorie fondamentali: i più attenti ai problemi finanziari si chiedono come sarà influenzato il prezzo del petrolio, chi guarda le notizie più attuali rimane a grattarsi la testa e a riflettere su chi l'ha fatto. In questo articolo di Vestle, presteremo maggiore attenzione agli aspetti finanziari dell'intera debacle, ma prima di tutto - ecco alcuni retroscena.

Che cosa è successo?

Il 14 settembre, due impianti di lavorazione del petrolio nello stabilimento saudita di Aramco sono stati colpiti da 18 droni e sette missili da crociera. Quasi immediatamente, i ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato la responsabilità degli attacchi per rappresaglia contro l'intervento saudita nello Yemen. Tuttavia, un'ispezione più attenta dei relitti da parte del ministero della difesa dell'Arabia Saudita ha trovato prove del coinvolgimento dell'Iran, arrivando a suggerire che gli attacchi sono stati lanciati da nord, piuttosto che da sud, dove si trova lo Yemen. L'Iran nega qualsiasi atto illecito e minaccia di ritorsione contro qualsiasi attacco*.

Perché è un grosso problema

Secondo l'Opec, l'Arabia Saudita è il più grande esportatore mondiale di petrolio e possiede quasi il 18% delle riserve mondiali. I settori del petrolio e del gas rappresentano quasi la metà del PIL del paese e il 70% dei proventi delle esportazioni ** Non solo questo presenta preoccupazioni economiche, ma suggerisce anche una totale varietà di questioni pratiche, considerando quanto il mondo dipende dal petrolio prodotto dal petrolio greggio. L'incidente si aggiunge anche alle già crescenti tensioni tra Iran e alleati sauditi, compresi gli Stati Uniti. Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo ha definito l'attacco un "atto di guerra", mentre il Presidente Trump ha detto che gli Stati Uniti hanno "molte opzioni" prima di aggiungere "Siamo in una posizione molto potente "*.

In un'intervista a CBS News, il principe ereditario Mohammed bin Salman, leader de facto dell'Arabia Saudita, è stato citato come l'effetto ultimo degli attacchi è stato lo sconvolgimento del 5,5% del fabbisogno energetico mondiale, che tiene conto del consumo di due delle superpotenze mondiali, gli Stati Uniti e la Cina.*** Inoltre, ha lanciato un severo monito al mondo, mettendo in guardia dagli altri effetti potenziali se le grandi potenze non intervengono per scoraggiare l'Iran da ulteriori azioni, e non si è mostrato timido con le sue parole. Dopo aver sottolineato che il Medio Oriente rappresenta quasi il 30% dell'approvvigionamento energetico mondiale, il 20% dei passaggi commerciali globali e il 4% del PIL mondiale, il suo avvertimento è diventato ancora più temibile. "Immaginate che tutte e tre le cose si fermino. Questo significa un crollo totale dell'economia globale, e non solo dell'Arabia Saudita o dei paesi del Medio Oriente", ha detto.

Prezzi del petrolio in movimento

Nei giorni immediatamente successivi agli attentati, il prezzo del petrolio è salito del 13% (WTI Oil), per poi scendere del 12% nelle due settimane successive. Volatilità come questa può presentare una serie di opportunità per i trader di Contratti per differenza (CFD), che investono nel movimento di materie prime come il petrolio, senza possedere il sottostante stesso. Vestle offre centinaia di strumenti in CFD, tra cui il WTI Oil, oltre a una vasta gamma di risorse educative e di formazione individuale con un allenatore di trading per aiutarti a massimizzare le tue capacità di trading. Puoi anche sfruttare i numerosi segnali di trading e i numerosi indicatori di Vestle per dare un senso agli eventi geo-politici ed economici in tutto il mondo, come i recenti attacchi alla pianta petrolifera dell'Arabia Saudita.

La linea di fondo

Considerando quanto il mondo dipende dal petrolio prodotto in Arabia Saudita, non si sa fino a che punto potra' arrivare questa crisi e quali misure saranno adottate per garantire la sicurezza futura dei giacimenti petroliferi dell'Arabia Saudita. Ma qui con Vestle, stiamo facendo del nostro meglio per rimanere in cima alle informazioni che descrivono in dettaglio l'effetto del petrolio sulle economie globali di oggi e vi forniscono le ultime notizie di mercato.

