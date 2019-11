Consegnato giovedì scorso il Monitor Multimediale al comprensivo Schweitzer

TERMOLI. Consegnato giovedì scorso il Monitor Multimediale di ultima generazione presso la Classe III E della Scuola Elementare delI'Istituto Comprensivo Schweitzer (ex 3° Circolo didattico "Giovanni Paolo II) in via Canada. Presenti alla consegna la dirigente scolastica, Marina Crema, l'assessore all'Ambiente e Ecologia Rita Colaci e l'assessore all'Istruzione Silvana Ciciola.

Il Monitor rappresenta il primo premio per il concorso "Olimpiadi della Differenziata", concorso parte del Progetto di comunicazione sulla raccolta differenziata "DifferenziaTermoli" gestito per conto del Comune di Termoli dalla società Comma Srl dal 2018 fino a febbraio 2019.



Il concorso, lo ricordiamo, aveva avuto un grandioso successo in città con la partecipazione delle famiglie di 36 classi di diverse scuole di Termoli, per un totale di quasi 800 bambini che hanno conferito una enorme quantità di plastica, quasi 70mila pezzi tra bottiglie e flaconi di plastica in poco più di un mese, presso l'Ecoisola collocata in Piazza del Papa per l'occasione dalla ditta Ecocontrol Gsm.