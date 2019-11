Operaio Fca morto a Cassino, parte dal 1^ dicembre la campagna solidale per donare ore di lavoro

TERMOLI. E’ stata accolta la proposta formulata dall’associazione sindacale AQCF-R dalla dirigenza della Fca, riguardo una campagna solidale per la famiglia di Fabrizio Greco, l’operaio 40enne morto sul lavoro allo stabilimento di Cassino, durante il turno di notte, nel mese scorso. A darne notizia la stessa organizzazione dei Capi e Quadri Fiat.

«Fca, che come noto ha accolto la nostra richiesta di mettere a disposizione la struttura aziendale per consentire ai lavoratori di effettuare donazioni in favore della famiglia di Fabrizio Greco, rimasto vittima del tragico incidente di Cassino, ha fornito le indicazioni operative.

A partire dal prossimo primo dicembre ciascun lavoratore di Fca potrà donare da 1 a 8 ore di retribuzione alla famiglia Greco attraverso l’employee portal utilizzando le proprie credenziali di accesso o, in mancanza, rivolgendosi al proprio responsabile aziendale o all’HR, che procederà con le medesime modalità già in uso per altre iniziative (quali ad esempio Natale bimbi o i Centri estivi).

Confidiamo nel fatto che Fca vorrà a sua volta compiere analogo gesto di solidarietà».