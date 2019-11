TERMOLI. il podio più in alto questa settimana se lo spartiscono in tre:

Voto 10 per i piccoli schermidori dell'Accademia della scherma Termoli Luca Borgese e Andrea Caposiena, due piccoli schermidori di talento che comunque, fanno sacrifici per potersi allenare o andare a gareggiare sempre fuori per la penuria di strutture in città, e nonostante la giovanissima età non si fanno distrarre da strumenti devianti e si allenano con caparbietà, ascoltando i consigli dei loro mentori allenatori Mimmo Di Paola e Rosanna Lionetti, e vanno a fare messi di successi come è accaduto domenica 3 novembre a Foggia facendoci inorgoglire da termolesi: piccoli moschettieri crescono .

Il secondo Voto 10 è per Pietro Biagio Mignona dei Runners Termoli che ha chiuso la Maratona Michettiana di Francavilla a Mare con un tempo ottimo di 1h 16' 30 '', correndo ad una velocità di 16. 55 km/h e ad un passo di 3' 38'' m/km, prestazione che gli ha permesso di salire sul podio di categoria e farlo arrivare 6° assoluto. Un Voto 10 che Mignogna divide con la compagna di squadra Stefania Di Lisa che invece venerdi 1 novembre a Roma nella corsa dei Santi ha percorso i 10 km previsti in 52' 47''.

Il terzo 10 a pari merito va di diritto alla Squadra della Termoli Pallavolo che si trova a punteggio pieno avendo vinto 3 partite, dimostrando ancora una volta che se si lavora seriamente il lavoro paga sempre. Quest'anno è il naturale proseguimento di quanto di buono è stato fatto lo scorso anno e che ha portato la società a sfiorare molto, ma proprio molto da vicino, la vittoria del campionato. Oggi la squadra è cambiata molto, si è ringiovanita ma i risultati arrivano comunque.

Voto 9,5 alla società di Pallanuoto Fabbrica del Nuoto. Sabato alla presenza del selezionatore azzurro per le giovanili Giacomo Grassi, sono state presentate le squadre giovanili maschili e femminili della pallanuoto Fabbrica del Nuoto. Tanti sacrifici da parte degli atleti, i dirigenti, allenatori e soprattutto i genitori: tutte queste componenti hanno creato questo movimento e ci dispiace ribadire anche qui le stesse problematiche, cioè la mancanza di impianti idonei che costringono gli stessi per allenarsi e giocare ad emigrare o a Chieuti, o a San Salvo (ora non più perchè sono stati invitati cordialmente a non andare più), oppure come accade oggi si deve andare a giocare a Lanciano, ma loro, il loro tecnico Rocco Casciotto, L'Amministratore unico Giuseppe Lemme, il dirigente sportivo Maurizio Barisciano non si abbattono e vanno caparbiamente avanti.

Calcio Promozione Termoli 2016 Voto 6,5: questa volta la beffa era dietro l'angolo, e cosi per il Termoli 2016 contro la Polisportiva Fortore è finita 2 -2: persa una buona occasione per tornare a vincere, poi ci si è messo anche il forte vento a complicare le cose

Purtroppo contro i mobilieri di Mosciano Sant'Angelo i ragazzi di Corbo non hannoripetuto la bella prova di Pescara e quella di sette giorni fa in casa contro il Silvi: peccato, per carità non è successo nulla di grave, ma ad un certo punto seguendo l'andamento della gara, i nostri ragazzi si erano riportati quasi a ridosso dei padroni di casa, poi di nuovo nel finale si sono lasciati staccare; forse se ieri il problema non sono stati come a Pescara gli infortuni a causare di nuovo il distacco, allora bisognerebbe lavorare un po' di più sulla tenuta, ma ribadiamolo, anche sconfitti non è successo nulla di irreparabile.

Calcio di Eccellenza F.C.TERMOLI 1920 Voto a Società Voto 0 : Società assente, noi abbiamo visto i nuovi dirigenti solo nella sala consiliare dove ci hanno dipinto un capolavoro di Picasso, e invece sotto c'era un'autentica crosta senza valore. Dopo quella volta ci siamo dimenticati i loro volti che se dovessimo incontrarli ora faremmo difficoltà a riconoscerli. L'onnipresente in mezzo a questo guazzabuglio calcistico è sempre lui, Marco Castelluccio, che ancora non riusciamo a capire perché insista a farsi del male: lui ci dice che insiste anche da solo contro tutto e tutti e ognuno è padrone del proprio destino, ci mancherebbe altro, ma dopo anche la figura fatta ieri davanti a quei pochi irriducibili tifosi (ora rischia di perdere anche loro), non capiamo perché continuare. Per carità stima per questa sua caparbietà ma continuiamo a non capire. Voto ai Giocatori 10 . Quando a fine partita ho visto il capitano dei Giallorossi dirigersi verso le tribune con gli occhi lucidi urlare verso i tifosi che stavano andando via: "Scusateci Scusateci", abbiamo capito tante altre cose, e la prima è che certamente non erano loro che dovevano chiedere scusa ai tifosi e ad una città depressa davanti a certi spettacoli e non ci riferiamo alla partita stessa.