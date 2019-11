TERMOLI. Vento a 38 km/h con raffiche quasi doppie a 67 km/h quelle rilevate dalla stazione meteo dell’Aeronautica militare nella tarda mattinata di oggi sul Castello Svevo.

Non a caso, da ieri è stata diramata per la giornata odierna una allerta arancione dovuta al peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Forti raffiche di vento di scirocco stanno sferzando Termoli e il basso Molise.

Al porto difficoltà anche per uscire, oltre che entrare, per le imbarcazioni, cartelli piegati e cartoni che volano, difficoltà anche per la circolazione stradale.