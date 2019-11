TERMOLI. Ieri ricorreva la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, istituita per la fine della Prima Guerra Mondiale che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste completando il processo di unificazione. Nella stessa occasione si rende onore anche al sacrificio dei tanti che hanno perso la vita durante il conflitto. Intensa ed emozionante cerimonia in piazza Monumento dove tante scolaresche dell'istituto comprensivo Oddo Bernacchia hanno intonato in coro la Canzone del Piave e l'Inno di Mameli, come aveva preannunciato la dirigente Rosanna Scrascia di Difesa Grande. A tal proposito cogliamo l'occasione per fare l'in bocca al lupo al dirigente Salvatore Sibilla che non era presente per un piccolo problema di salute. Presente anche la scolaresca del comprensivo "Schweitzer " con la dirigente Marina Crema.

Un'altra emozione pari al canto dei ragazzi, ieri ce l'ha fornita anche il maestro solista Marco Vignali dell'associazione Filarmonica "Giuseppe Ragni" che ha suonato il Silenzio con il flicornino in si bemolle, lo strumento storico originale suonato dal grande maestro termolese e Cavaliere di Vittorio Veneto Giuseppe Ragni che fu soprannominato "L'Usignolo d'Abruzzo", come abbiamo già detto in altre occasioni dopo il racconto di una delle sue nipoti: un giorno il cultore della termolesità Carlo Cappella raccontò del maestro Ragni che ebbe l'occasione di esibirsi e suonare in diversi tra i migliori complessi bandistici di Abruzzo e Puglia. Tra le sue esibizioni eccellenti ci fu quella al Campidoglio nel 1939 sotto la direzione di Pietro Mascagni e di lui qualcuno disse, sentendolo: "Canta, non suona".

Ieri riascoltando quel suo strumento originale dal giovane maestro Vignali, chiudendo gli occhi abbiamo potuto immaginare che a suonarlo nella sua città ci fosse stato proprio lui, il grande maestro, pur con la bravura del suo giovane collega che comunque ci ha fatto scorrere i brividi sulla schiena.