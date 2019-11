Molise, il vivere quotidiano cercando di schivare gli abusivi

MOLISE. Nei ‘social’ rinvengo, di sovente, il poco sopportabile atteggiamento di chi sia solito fustigare i Molisani per l’inerzia della nostra società civile, asserendo che non si ribellano seriamente e che non sanno prendere in mano il loro futuro. Però tale ‘vezzo’ non dovrebbe impedire di vedere come gran parte del nostro mondo sopravviva nell’opacità di una sostanziale collusione e come sia pronto ad adattarsi a codici negativi che hanno finito per regolarne il funzionamento. Basterebbe guardarsi intorno per vedere quanto radicata e pervasiva sia la piccola illegalità: il parcheggiatore abusivo di Termoli, il commerciante che non rilascia lo scontrino, i rivenditori a domicilio dei ‘dvd’ falsi, l’ambulante del mercato settimanale che ti adesca con borse false Louis Vuitton.

Tutta gente che prospera a dispetto dei pattugliamenti delle Forze dell’ordine, evidentemente poco risolutivi. Ovviamente non sarebbe possibile non pensare che, essendoci una dialettica di mercato, non tutte le colpe si possono addossare al ‘criminale’, dal momento che – come minimo – il cliente è un suo complice. Sono sodale del parcheggiatore abusivo, se accetto di elargirgli un obolo nel timore che possa combinarmi un brutto scherzo; divengo ‘compare’ del venditore abusivo, se gli acquisto un prodotto patentemente falsificato. Ma come posso sottrarmi, senza che la mia vita si complichi terribilmente, senza rischiare continuamente di dovere litigare o magari di venire alle mani? In definitiva dovrei affaticarmi come un matto per un risultato di cui nessuno vorrà congratularsi; e che, anzi, potrebbe fare di me un autentico rompiscatole da cui è meglio stare lontani.

Messe così le cose, mi sembrerebbe di avere maturato un certo diritto alla mia viltà. E purtroppo capita di meditare pensieri analoghi persino in settori un tantino più ‘delicati’. Passeggiando, se ti capiti di levare lo sguardo in alto, ti viene da notare come in tanti edifici dei nostri paesi e città insiste una sopraelevazione. Facilmente molte di tali costruzioni saranno state condonate nel corso del tempo; però tutte sono nate abusivamente nel silenzio pressoché generale. V’è da presumere che ci sarà pure stato qualche vicino che se la sarà presa a male e si sarà rivolto all’Autorità comunale, denunciando e facendo il diavolo a quattro. Ma alla fine anche lui avrà mollato la presa, esausto e sfiduciato, piegato dalla pervicacia dei suoi nemici, tetragoni ad ogni timore di sequestro, ad ogni apposizione di sigilli o ad ogni diffida. Forse alla fine avrà capito che la migliore risposta all’abuso del vicino era semplice ed a portata di mano: perpetrare un altro abuso per pareggiare il conto. Insomma, se tutti sono colpevoli, nessuno è colpevole; tanto, prima o poi, arriva il condono governativo.

Ciò posto, vi siete chiesti quante demolizioni siano state ordinate dalle Amministrazioni locali da Termoli a Venafro? Quante volte la polvere densa dei muri che crollano sotto i colpi di maglio delle ruspe si sia alzata a Campobasso? Si hanno scarsissime notizie di riti del genere; eppure gli abusi esistono e vengono perpetrati sotto gli occhi di tutti senza che sia stato rilasciato uno straccio di permesso. Peraltro, nelle rarissime volte che questa sorta di bagno lustrale di polizia edilizia si sia verificato, perché un Comune ha finalmente avuto qualcosa da ridire, grazie al nostro concetto di giustizia, ci è capitato di pensare di essere stati vittima di un ingranaggio impazzito. Eppure certi fenomeni non sono di data recente bensì di antichissima (e di impunita) tradizione.

C’è stato un tempo in cui le cifre sottolineavano che i fabbricati rurali, mai accatastati, erano rappresentati da quasi 24mila aziende agricole, da una ottantina di cooperative agricole (con almeno un fabbricato rurale) e da oltre 47mila fabbricati di campagna. Purtroppo, dopo le conclusioni delle indagini, partì un'operazione di regolarizzazione che procedette a rilento e tra mille difficoltà, sino ad arenarsi. Eppure persino il pagamento di una somma forfetaria per mettere una pietra tombale sul pregresso avrebbe generato un gettito di milioni di euro, consentendo di potere calcolare nuove entrate strutturali per gli anni a venire.

Claudio de Luca