Trivelle a Corundoli, Manes: nessuna autorizzazione comunale per gli scavi nel bosco

MONTECILFONE. S'inasprisce la vertenza del metanodotto Larino-Chieti. Dal sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes, veniamo a conoscenza che sulla presenza delle trivelle nel Bosco “Corundoli" «dopo le verifiche del caso è pervenuta una richiesta di occupazione suolo pubblico da parte della ditta Soiltest Italia srl . La quale, senza alcuna autorizzazione da parte degli uffici comunali, ha provveduto a posizionare i propri mezzi sul suolo del bosco “Corundoli". Altresì,in data odierna, ho diffidato la ditta in parola a non compiere alcun atto invasivo o lesivo nei luoghi del bosco comunale in attesa dell‘iter autorizzativo regionale, a tutela dei beni demaniali civici.