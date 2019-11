Sicurezza a Portocannone: alla stazione di Campomarino il 30% di Carabinieri in più

PORTOCANNONE. C’era molta attesa a Portocannone e non solo, diciamo nel basso Molise costiero, per l’esito del confronto sulla vertenza forze dell’ordine in paese, assenti in tutte le forme, avvenuto oggi nella riunione del comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza nella sede prefettizia a Campobasso. A dirci come è andata è il sindaco Giuseppe Caporicci, intervenuto assieme al vice sindaco Francesco Gallo.

«Sono moderatamente soddisfatto dell'incontro avuto in prefettura, a cui rendo merito per averci convocato subito dopo la nostra richiesta, quasi in tempo reale e senza alcun giro di parole. Non era certamente un aspetto scontato e dovuto. In particolare ringrazio il prefetto Federico, il vicario Pigliacelli e la dottoressa D'Alessandro, il funzionario che si occupa di ordine pubblico e sicurezza al palazzo di governo.

Diverse le criticità che abbiamo fatto emergere nell'incontro di questa mattina, sia di carattere ordinario che straordinario - riferisce il sindaco di Portocannone Giuseppe Caporicci - e in tutta risposta abbiamo avuto una ottima notizia, ossia il potenziamento dell'organico della stazione di Campomarino, che per competenza e giurisdizione comprende anche il territorio di Portocannone da quando hanno chiuso la nostra caserma. Un incremento del personale di oltre il 30% che avverrà in tempi strettissimi.

Ampliamento importante, che assume ancora maggior valore se consideriamo il periodo di forte spending review, e quindi di riduzione dei costi, che sta interessando tutte le amministrazioni pubbliche. Questo è certamente il frutto della disponibilità delle autorità e delle istituzioni che abbiamo sollecitato, come Prefettura e Arma dei Carabinieri, alle quali sono state veicolate le nostre problematiche in materia di sicurezza, iniziativa cognitiva che ha trovato il giusto riscontro. I nostri propositi e le nostre aspettative ora si andranno a concretizzare, ma di certo non possiamo abbassare la guardia sull'intera vicenda, poiché un rimpinguamento di organico del 30% deve giocoforza riflettersi positivamente su una estensione e maggiore frequenza dei servizi e delle presenze dei militari sul territorio di Portocannone.

Rispetto agli obiettivi che ci eravamo prefissi la giornata è da considerarsi senza ombra di dubbio positiva».