Con soli 2 euro puoi ottenere un buono acquisto Amazon da 30 €, ecco come

Ritorna l’interessante promozione indetta da parte di Altroconsumo, organizzazione italiana per la tutela dei diritti dei consumatori senza fini di lucro. L’organizzazione, nata nel 1973, offre aiuto a chi ha subito soprusi per pratiche commerciali scorrette oppure violazioni di contratto. Altroconsumo opera grazie alle quote versate dai soci, oltre 300 mila in tutta Italia. Nell’articolo vedremo cosa offre, i vantaggi e come ricevere il Buono Regalo Amazon.it del valore di 30€.

Iscriversi all’organizzazione include l’accesso a svariati servizi, utili per risolvere problemi di natura legale, fiscale e commerciale. Infatti, un socio di Altroconsumo può contare su:

Consulenza legale telefonica da parte di oltre 80 avvocati;

Test indipendenti su una moltitudine di prodotti di consumo, per avere la certezza di fare sempre l'acquisto giusto;

Comparazione di tariffe su alcune utenze per conoscere in maniera imparziale dove sia il risparmio;

Essere aggiornato sulle novità del mercato grazie alle riviste dell'organizzazione.

Pertanto, può ritornarvi utile nella vita di tutti i giorni, nel caso vogliate avere un consiglio legale oppure possedere una fonte autorevole per le vostre scelte nel mondo degli acquisti. Se ad esempio il vostro fornitore di linea fissa ha alzato il costo della bolletta e non avete capito la causa (oppure pensate sia un errore), avete un contatto diretto con un esperto a cui chiedere informazioni ed eventualmente, come agire. In questo modo eviterete consulenze presso studi legali che in questi casi risultano essere dispendiose per i vostri dubbi.

Inoltre se avete comprato un prodotto da un venditore che non vuole far rispettare la normativa sulla garanzia, Altroconsumo può aiutarvi ad avere giustizia.

Iscriviti ad Altroconsumo e approfitta di questa promozione per un tempo limitato

La promozione associata all’iscrizione ad Altroconsumo consiste principalmente in:

un Buono Regalo Amazon.it di 30€ da spendere per i vostri acquisti online;

Ben 2 mesi di accesso ai privilegi riservati ai soci a soli 2€ ;

Prezzo dimezzato per il primo anno, a 24.98€ per ogni trimestre;

Per iscriversi ad Altroconsumo bastano pochi clic: inserire in maniera accurata i vostri dati anagrafici e seguire le istruzioni durante l’operazione. Fatto questo potrete far parte della famiglia Altroconsumo senza alcun vincolo.

Come comunicato nella pagina promozionale il Buono Regalo Amazon.it verrà inviato ad avvenuto pagamento della quota di prova di soli2€. Tale offerta potrebbe essere disponibile solo per poco, per cui vi consigliamo di approfittarne quanto prima.

Buono Regalo Amazon.it con Altroconsumo: ulteriori informazioni

Potrete trovare ulteriori informazioni leggendo le condizioni generali all’interno della pagina dell’iniziativa. Noi vi consigliamo di approfittarne, sia per fare un piccolo regalo verso voi stessi, sia per tutelare il vostro futuro.